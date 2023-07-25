400 مليون درهم أرباح «ملتیبلاي» في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مجموعة «ملتیبلاي»، الشركة الاستثمارية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيلها صافي أرباح، خلال الربع الثاني من عام 2023، بقيمة 400 مليون درهم، بالمقارنة مع 127.31 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وحققت الشركات التابعة للمجموعة نمواً على أساس سنوي بنسبة 33.6% في الربع الثاني من عام 2023 بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، ولا تشمل هذه الزيادة مكاسب رأس المال المحققة وغير المحققة، وجاءت نتائج مجموعة «ملتيبلاي» القوية في الربع الثاني مدعومة بالأداء التشغيلي الممتاز للشركات التابعة، والتي سجلت كل منها إيرادات قوية، ومنتظمة للمجموعة.

وبالمقارنة مع أداء وأرباح نصف العام الماضي، وباستثناء حركة القيمة العادلة، سجلت مجموعة ملتيبلاي زيادة كبيرة، بلغت 146.23% من النصف الأول من عام 2022 إلى النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ حجم المحفظة السوقية العامة الحالية للمجموعة 33.4 مليار درهم، مقارنة بالقيمة المستثمرة، والبالغة 12.3 مليار درهم.

وترى مجموعة ملتيبلاي العديد من فرص الاستحواذ التراكمية ذات القيمة على مستوى العالم في مختلف قطاعاتها العاملة، وذراعها الاستثمارية، في الوقت الذي تحافظ فيه المجموعة على تدفقات نقدية قوية، بقيمة ملياري درهم، ومعدلات دين إلى حقوق ملكية ونسبة الدين إلى الأصول، وإمكانية الوصول إلى قدرة تمويلية، تتجاوز 4 مليارات درهم.

الاستثمارات الرئيسية

وأبرمت مجموعة ملتيبلاي في أبريل اتفاقاً ملزماً للاستحواذ على حصة أغلبية، تبلغ 55% من شركة «ميديا 247» المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية في دبي، وذلك تماشياً مع طموح المجموعة في تأسيس أكبر مزود وسائط إعلانية متكامل متعدد العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دمج المساحات الإعلانية الخارجية، ووسائل الإعلام الرقمية.

وأقدمت «ملتیبلاي» في وقت سابق من هذا الشهر على استثمار بقيمة 367 مليون درهم في شركة «بريك ووتر إنيرجي» التابعة لـ«إي آي جي»، وأصبحت مالكاً جزئياً لمحفظة عالمية متنوعة ومربحة وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة، وذلك في استثمار قامت به «ملتيبلاي+»، الذراع الاستثمارية للمجموعة.

الشركات التابعة

وحققت شركة «الإمارات لتعليم القيادة» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 29% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، وشاركت الشركة في جولة ترويجية في نيويورك، نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك جي بي مورجان، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المجزية والمتنوعة، التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية، والاهتمام المتزايد بالشركات المدرجة في السوق.

وَسجلت «مجموعة أومورفيا»، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، والتي تضم محفظتها عدداً من الشركات الرائدة في مجال العناية الشخصية والجمال، نمواً صافياً بلغ 60% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وقامت المجموعة بالتوسع بأعمال شركتها «تيبس آند توز»، من خلال افتتاح فرع جديد لها في مجمع «بورت دي لا مير» بدبي، ليُضاف إلى أكثر من 35 فرعاً منتشراً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حيث أثبتت «تيبس آند توز» مكانتها كونها أكبر وأنجح سلسلة لصالونات التجميل، والمراكز الصحية في الشرق الأوسط.

وحققت «بال القابضة للتبريد»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات نمواً صافياً في الأرباح بنسبة 19% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، واستكملت الشركة بنجاح المرحلة الأولى من توسعة محطة التبريد المركزية في «طموح»، حيث عززت قدرتها بـ 5000 طن تبريد إضافية، وعند الانتهاء من المرحلة الثانية في وقت لاحق من هذا العام ستبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع 75,000 طن تبريد، وتتوقع الشركة تشغيل مصنعها الجديد لتبريد مجمع «دانات» هذا العام، بقدرة إنتاجية تبلغ 37,500 طن تبريد، وقدرة أولية جاهزة تبلغ 22,500 طن تبريد، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع إجمالي قدرات «بال القابضة للتبريد» إلى نحو 257,000 طن تبريد، عبر 7 من محطات تبريد المناطق، مع قدرة جاهزة، تبلغ 183,000 طن تبريد.

وحصلت شركة «كاليون إنرجي» التابعة لـ«شركة الطاقة العالمية القابضة» في الربع الثاني من عام 2023 على شهادتي آيزو؛ ISO 45001:2018 و ISO 50001:2018، وذلك عقب مرحلتين من عمليات التدقيق، وعقدت الشركة شراكة مع شركة Enercon الألمانية، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا توربينات الرياح الأرضية، وذلك لتطوير محطة طاقة جديدة بقدرة 260 ميجاوات.

المسؤولية الاجتماعية المؤسسية

في إطار مبادرتها البيئية «تنظيف المحيطات» دخلت مجموعة ملتيبلاي في شراكة مع شركة «فور أوشن» في الولايات المتحدة، لإزالة أكثر من 100 ألف رطل من النفايات البلاستيكية، ودعم جهود تنظيف المحيطات والمناطق البحرية والسواحل حول العالم، تماشياً مع أهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقبل.

وفي وقت سابق من هذا العام تطوع عدد من موظفي مجموعة ملتيبلاي والشركات التابعة لها لتنظيف جزء من شواطئ إمارة أبوظبي في منطقة النوف، حيث نجحوا في جمع 420 رطلاً من النفايات البلاستيكية.

وتدعم المجموعة سفينة «لوغوس هوب» أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقوة المعرفة، وأثرها في إحداث تغيير إيجابي، وقد استقبلت السفينة خلال زيارتها لأبوظبي خلال الفترة من 18 مايو حتى 4 يونيو 2023 أكثر من 60 ألف زائر.

وشارك موظفو مجموعة ملتيبلاي في زراعة 5,000 شجرة قرم في دولة الإمارات، وذلك دعماً لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لزراعة 100 مليون من أشجار القرم، بحلول عام 2030، وبالتالي الإسهام في تخزين الكربون، وتقليل الانبعاثات، والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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