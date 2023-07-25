«ترافيل باج»: دبي أجمل مدن العالم ليلاً

المصدر: دبي - البيان

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احتلت دبي المركز الأوّل عالميّاً في مؤشر المدينة الأكثر جمالاً ليلاً، بينما احتلّت أبوظبي المرتبة التاسعة، وفقاً لدراسة «ترافيل باج» والتي استندت إلى منشورات على «انستجرام»، حيث لاحظت أنَّ دبي تلقت ما يقرب من 26 ألف مشاركة بعلامة «دبي نايت». وتُظهر المشاركات جمال المدينة الذي لا مثيل له بعد غروب الشمس عندما تضيء ناطحات السحاب والأبراج المتعددة سماء الليل.

ووضعت الدراسة التلوّث الضوئي ومستويات الأمن والسلامة والأمان في الاعتبار، ضمن معايير التصنيف.

وجاء الترتيب كالتالي: دبي و طوكيو وسنغافورة ومسقط ونيويورك وهيروشيما وكيوتو وسيدني وأبوظبي وتايبيه.

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