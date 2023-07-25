دبي تعزز صدارتها عالمياً بمبيعات العقارات الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

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عززت دبي صدارتها عالمياً في مبيعات العقارات الفاخرة «التي تتجاوز قيمة العقار الواحد منها 10 ملايين دولار»، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بحسب نتائج التقرير الذي يغطي أداء أسواق العقارات العالمية المختلفة عن الفترة المذكورة، والصادر عن شركة «أُولسوب أند أولسوب» العقارية.

وأفاد التقرير بأن سوق العقارات الفاخرة في دبي شهد خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية يونيو الماضي بيع 176 عقاراً من فئة 10+ ملايين دولار، بقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليارات درهم «850 مليون دولار»، منها بعض الصفقات ذات القيم الهائلة، ومنها على سبيل المثال بيع شقة في الطابق العلوي «بنتهاوس» ضمن مشروع «بولغاري لايت هاوس» بجزيرة «جميرا باي»، بقيمة بلغت 410 ملايين درهم «111.6 مليون دولار».

وذكر التقرير أن التركيز العالمي المتزايد على دبي أدى أيضاً إلى ازدهار سوق المبيعات على الخارطة، مما أدى إلى زيادة حصتها إلى حوالي 50 % من جميع مبيعات العقارات، في النصف الأول من عام 2023.

وأضاف التقرير أن الارتفاع في الطلب أيضاً قد أدّى إلى ارتفاع متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي بنسبة 17 % وأكثر من ذلك بكثير في نهاية السوق الفاخرة.

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