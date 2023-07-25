2.91 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 2.91 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 656 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 113 مبايعة للأراضي، و543 مبايعة للمباني والوحدات السكنية، مستحوذة على 71.51% من إجمالي التصرفات اليومية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 768.57 مليون درهم بواقع 90 صفقة، توزعت على 29 صفقة للأراضي، و21 صفقة للمباني و40 صفقة للوحدات السكنية.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 59.99 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 42.11 مليون درهم، وأخرى في منطقة دبي مارينا بقيمة 10.77 ملايين درهم.

واستحوذت منطقة القوز الأولى على النسبة الأكبر من المبايعات بقيمة 207.4 ملايين درهم، تليها منطقة نخلة جميرا بقيمة 166.15 مليوناً، ثم منطقة دبي كريك هاربور بقيمة 140.77 مليوناً، ومنطقة القوز الثانية بقيمة 134.07 مليوناً، ومنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 123.86 مليون درهم.

وجاءت أبرز مبايعات الفلل في مدينة محمد بن راشد بقيمة 19.9 مليون درهم، وأخرى بقيمة 17.5 مليون درهم، إضافة إلى بيع فيلا في منطقة دبي للاستوديوهات بقيمة 13.4 مليون درهم.

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