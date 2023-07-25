«نخيل» تعلن رسمياً عن إطلاق «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نخيل» رسمياً عن إطلاق مشروع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي» الجديد والفاخر على الواجهة البحرية، والذي يقدم مستوى رفيعاً من أنماط الحياة الراقية.

ويعد المشروع أول منشأة فندقية وسكنية فاخرة تُشيّد في «جزر دبي»، وسيوفر للمقيمين والزوار نفس مستوى الخدمة ووسائل الراحة التي تشتهر بها منتجعات «ريكسوس» في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المرافق الرياضية والترفيهية والصحية.

وقالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل»: نلتزم بإعادة صياغة مفاهيم وأنماط المعيشة على الواجهة البحرية.

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