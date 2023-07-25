تعاون بين «أبوظبي البحرية» و«أدنوك للتوزيع» في خدمات التزويد بالوقود

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت «أبوظبي البحرية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وأدنوك للتوزيع، اتفاقية للتعاون، والعمل على استكشاف الابتكارات الرائدة، التي تركز على تجربة المتعاملين، بهدف تعزيز المواقع الساحلية، والبحرية في إمارة أبوظبي.

وستعمل «أبوظبي البحرية» و«أدنوك للتوزيع» بموجب الاتفاقية الجديدة على تبادل الخبرات، وبدء العمل من خلال الاستعانة بفريق عمل مشترك على ثلاثة محاور رئيسية، ضمن المجالات المقترحة، بما في ذلك إنشاء محطة خدمة أدنوك، ضمن مشروع «مرسى ربدان»، ومحطات للتزويد بالوقود في المراسي المستقبلية في الإمارة، إلى جانب خدمات خاصة مثل سفينة مخصصة للتزويد بالوقود، ومتجر تجزئة عائم.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «تأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع التزام دائرة البلديات والنقل ممثلة بأبوظبي البحرية بالعمل على تطوير والارتقاء بالمواقع البحرية والساحلية لإمارة أبوظبي».

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة، للقطاع البحري بمجموعة موانئ أبوظبي: «ندرك في أبوظبي البحرية أهمية توفير مستوى مميز من الخدمة للبحارة، وسيسهم التعاون مع أدنوك للتوزيع بصفتها رائده في مجال خدمات البيع بالتجزئة للقطاع البحري على دعم التزامنا تجاه متعاملينا الحاليين، بالإضافة لاجتذاب متعاملين جدد».

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تتوافق مثل هذه الاتفاقيات الهادفة مع رؤيتنا الاستراتيجية، وتتيح فرصاً عظيمة للابتكار والإبداع فيما يصب في صالح مجتمع أبوظبي والبيئة، وتسعى أدنوك للتوزيع وأبوظبي البحرية إلى إقامة مشاريع التطوير الهادفة والطموحة، التي تعد بتوفير منشآت وخدمات رائعة لجميع سكان أبوظبي وزوارها، ونتوقع أن تضيف المشاريع اللاحقة لتطوير مفاهيم ومنشآت بحرية جديدة قيمة كبيرة لأبوظبي، مما يسهم في تحسين حياة كل المشاركين في الأنشطة البحرية على طول شواطئ أبوظبي الجميلة».

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