تسليم مشروع جزيرة الجبيل وفق الجدول المحدد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جزيرة الجبيل انتهاء أعمال توصيل شبكة المياه الرئيسة في تطوير الجزيرة، لترسخ بذلك التزام شركة ليد للتطوير بتسليم المشروع في الوقت المحدد، ووفقاً للجدول الزمني.

وشملت أعمال التوصيل ربط شبكة المياه في المشروع بخط نقل المياه الرئيسي المغذي للجزيرة، والذي تديره شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، بالتنسيق مع شركة أبوظبي للتوزيع، وتم استكمال عمليات الاختبار لشبكة المياه الداخلية في الجزيرة وتشغيلها بشكل كامل.

ومع انتهاء عملية الربط، سيتم تزويد أصحاب المنازل داخل جزيرة الجبيل بمياه الشرب النظيفة. وتدعم شبكة المياه في الجزيرة أيضاً شبكة صرف صحي متكاملة.

وقال المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: «يمثّل ربط شبكة المياه الرئيسة لمشروع جزيرة الجبيل بشبكة أبوظبي، دليلاً راسخاً على تفاني فريق عملنا وتعاونه الدائم مع الهيئات الحكومية المعنية». تبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل، المملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والذي تتولى شركة ليد للتطوير مسؤولية تنفيذه وإدارته، 12 مليار درهم.

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