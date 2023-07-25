مشاركة فاعلة للإماراتيين في «دوجو رواد الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» انطلاق الدورة الجديدة من برنامج «دوجو رواد الأعمال- حاضنة تطوير مشاريع الشباب»، الذي ينظمه سنوياً، بهدف تطوير مهارات المواهب الشابة، خلال فترة الصيف على مدار 8 أسابيع من التدريب المكثف والإرشاد والتوجيه، وتمكينهم من تطوير حلول ريادية واكتساب الخبرة العملية والتجربة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وإطلاق وإدارة شركاتهم الناشئة.

ووصلت نسبة المواهب الإماراتية الشابة المشاركة في البرنامج هذا العام إلى 81 % من إجمالي عدد المشاركين، حيث عكست التركيبة الديمغرافية للمشاركين في هذه الدورة المنظومة الحيوية، التي تتمتع بها إمارة الشارقة والفرص الريادية المتنوعة، التي توفرها في مختلف القطاعات.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «إن ريادة الأعمال مثل أي مهارة حياتية مكتسبة تحقق نتائج كبيرة إذا تم تعلمها في وقت مبكر، وبرنامج حاضنة تطوير مشاريع الشباب هو إحدى أبرز منصات «شراع» الرائدة، التي تركز على الشباب، وتشجع وتكرم إبداعاتهم ومبادراتهم المؤثرة».

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