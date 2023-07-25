«الصناعة» و«نافس» تطلقان برنامجاً لتأهيل الكوادر الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، تدشين النسخة الأولى من البرنامج التدريبي للمواطنين في شركات منح شهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، بهدف تأهيلهم، وتعزيز قدراتهم التقنية والرقمية والتخصصية في مجال تدقيق البيانات الخاصة بشهادة البرنامج، وذلك تحت مظلة برنامج «خبرة»، إحدى مبادرات برنامج «نافس».

ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لتمكين 50 من الكوادر الوطنية، وإكسابهم مهارات داعمة في قطاعات مختلفة، كما يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور برنامج «القيمة الوطنية المضافة» في مسيرة التنمية المستدامة، والمساهمة في تأهيل وتدريب المواطنين لتطوير قدراتهم.

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»: «يعد تطوير الكفاءات الإماراتية وبناء قدراتها في القطاع الخاص إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها دولة الإمارات، وسيتم إتاحة فرص التدريب للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر تحت مظلة برنامج «خبرة»، حيث يوفر البرنامج فرص التدريب للإماراتيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لدى الشركات المانحة لشهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، والتدريب على إجراءات منح الشهادة، أو في مجالات التدقيق المالي الخاص بالشركات بشكل عام».

وأوضح أن عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية في القطاع الخاص المضافة بلغ 13 ألفاً و440 حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز