«دبي للعقارات» تطرح المرحلة النهائية من مشروع «مدن الرنيم»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة دبي للعقارات عن طرح مرحلة إضافية جديدة ونهائية من مشروع «مدن الرنيم» السكني، استجابة للطلب المتنامي من مشتري المنازل.

ويأتي إعلان المرحلة الجديدة، بعدما أطلقت دبي للعقارات المرحلة السابقة بصفتها المرحلة النهائية وفق المخطط، ما يعكس التزام المجموعة بتلبية الطلب الاستثنائي للسوق على المجمّع الذي يشهد إقبالاً هائلاً ضمن مشروع مدن الرئيسي في «دبي لاند».

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات: «تجسّد مدن الرنيم التزامنا الثابت بتلبية الاحتياجات دائمة التطور لأصحاب المنازل».

وأضاف «تتمحور فلسفتنا التصميمية حول ريادة السوق عوضاً عن اتباعه. وإدراكاً منا للطلب على المساحة الواسعة والخصوصية والمرونة، حتى في ظل الوضع الحياتي الجديد، صممنا بدقة منازل توفر للمقيمين ملاذاً للعمل والمرح، ضمن نطاق حدود منازلهم».

وتستكمل مجموعة المشروع الشاسعة من الفلل ومنازل «التاون هاوس» المصممة باحترافية وجودة عالية، باقة واسعة من المرافق، وكذلك، تم تصميم مدن لتلبية احتياجات العائلات، ما يمنح المقيمين مزيجاً متناغماً من الراحة والرفاهية.

ومع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، يحتوي مجمّع مدن الرنيم على مميزات جاذبة تتسم بها عادة مشاريع الفلل الفخمة الأكبر. ويتضمن ذلك نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف لتوفر مناظر خلابة للحديقة الخاصة، لتضفي إحساساً بمحيط يتصف بالسكينة لتصبح جزءاً من المناظر الداخلية.

وضمن المرحلة النهائية، تقدّم «مدن الرنيم» مجموعة متنوعة من 182 منزل «تاون هاوس» بتصميمات واسعة من 3 و4 غرف نوم، وتتوفر في مخططين: G+1 أو G+2. ومع طرح المرحلة الأخيرة من المشروع، والتي ستتمم رسمياً مخطط مدن الرنيم الرئيسي، تثبت دبي للعقارات فهمها العميق لما ينشده العملاء في منازل أحلامهم.

وتهدف دبي للعقارات إلى الارتقاء بتجربة المعيشة نحو آفاق جديدة، من خلال إضافة مستويات جديدة من الجودة وهيكل تسعير تنافسي لافت. ومع تلك العروض الرائعة، مدن الرنيم ستبرز كأفضل خيار لأصحاب المنازل الذين يبحثون عن نمط معيشي راقٍ.

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