14 % نمو الرخص التجارية الجديدة في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

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حقق قطاع الرخص التجارية الجديدة في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وأشار تقرير حركة الأعمال الصادر عن الدائرة للنصف الأول من عام 2023 إلى إصدار 1200 رخصة تجارية جديدة خلال هذا النصف وإصدار 1556 رخصة مهنية جديدة بمعدل نمو 5% خلال النصف نفسه.. كما نمت نسبة الرخص الفعالة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فيما نمت حركة تجديد الرخص بمعدل وصل إلى 3% في الرخص المهنية و2% في الرخص التجارية و13% في الرخص الصناعية في النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.

وأكد عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن الدائرة تعمل جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لفتح الرخص الاقتصادية الجديدة، ما أدى إلى تحقيق التطور الملحوظ في الخدمات، وذلك وفق رؤى وخطط منهجية ومؤسسية دائمة وقائمة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة للمتعاملين.

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