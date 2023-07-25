إنجاز الربط الإلكتروني بين اقتصادية وبلدية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية عن إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بدائرة البلدية متمثلة في إدارة الصحة العامة، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة رأس الخيمة في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق السعادة للمتعاملين بتوفير خدمة إصدار رخصة تجارية وطلب موافقات إدارة الصحة العامة عبر خدمة إلكترونية واحدة.

وأوضحت أمينة قحطان مديرة إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، دشنت الدائرة الربط الإلكتروني بينها وبين بلدية رأس الخيمة لدعم التحول الرقمي في الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وضمن إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة يأتي مشروع الربط ضمن استراتيجية الدائرة للربط الإلكتروني الذكي بدوائر رأس الخيمة، لتسهيل الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقة على طلبات العملاء، وشمل الربط الإلكتروني (5) تصنيفات رقمية وهي خدمات اعتماد الطلبات المتعلقة بإدارة الصحة العامة، وخدمات إدخال المخالفات، والتأكد من حالة المخالفة، وخدمات الاستعلام عن الرخصة، وخدمات تقديم طلبات تجميد أو فك التجميد.

وأكدت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن إنجاز الربط الإلكتروني لمنصة الترخيص الموحدة سيعزز جهود الدائرتين في تحقيق رؤية إمارة رأس الخيمة 2030 وسيسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي المشترك بتحقيق سعادة ورضا المتعاملين.

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