«فيديكس» تعزز خدمة «الأولوية» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فيديكس إكسبريس» عن تحسين خدمة «فيديكس الدولية ذات الأولوية»، في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة تداول البضائع، وتمكين العملاء من تحقيق أقصى استفادة من الفرص العالمية.

وقامت «فيديكس» بتحسين أوقات النقل (ترانزيت) ﻟخدمة «فيديكس الدولية ذات الأولوية» للمُصدرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وبفضل هذا التحسين سيكون بالإمكان تسليم الشحنات إلى الأسواق والأقاليم الرئيسية حول العالم في غضون يومين إلى ثلاثة أيام عمل، ويمثل هذا تحسناً لمدة يوم واحد على الأقل مقارنة بأوقات النقل السابقة للأسواق الرئيسية.

من خلال توفير خدمة توصيل في اليوم المحدد، تجمع بين السرعة والموثوقية تتيح «فيديكس» للعملاء القدرة على شحن الشحنات العاجلة والأكثر أهمية، وبالإضافة لذلك يشمل هذا التحسين خدمات «فيديكس» للاستلام والتسليم من الباب إلى الباب والتخليص الجمركي.

وفقاً لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية ارتفعت الصادرات السلعية لدولة الإمارات، والسعودية في عام 2022 بنسبة 41 % و49 %على التوالي، لتصل إلى 599 مليار دولار و410 مليارات دولار.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «فيديكس إكسبريس»: «تبحث الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن طرق أكثر كفاءة لتلبية طلب المستهلكين في الخارج. توفر أوقات الترانزيت المحسنة للشركات وصولاً أسرع».

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