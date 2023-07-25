جمعية المهندسين تفتح باب التسجيل لجائزة التميز والإبداع

المصدر: دبي- البيان

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تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، أعلنت جمعية المهندسين في الإمارات عن فتح باب المشاركة مجاناً في الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023، بهدف نشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وإبراز أهمية العمل الهندسي الوطني، وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة لمواكبة عجلة النمو العالمية المتسارعة.

وعبر المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين عن فخره واعتزازه بإطلاق الدورة الثانية من الجائزة قائلاً: «نعلن اليوم فتح باب التسجيل والمشاركة في جائزة التميز والإبداع الهندسي حتى 17 من أكتوبر المقبل.

وأعلن القائمون على الجائزة عن إضافة فئات فرعية جديدة للمنافسة هذا العام بإجمالي 11 فئة فرعية مقارنة بـ 7 فئات خلال العام الماضي، وتتضمن فئة الشخصيات الاعتبارية جائزة المشروع الهندسي الرائد وجائزة أفضل شركة استشارات هندسية وجائزة أفضل شركة خدمات هندسية وجائزة أفضل شركة إنشاءات وجائزة أفضل شركة أو مؤسسة صناعية، بالإضافة لجائزتي أفضل شركة هندسية ناشئة وأفضل بحث علمي في مجال الهندسة والتي تم إضافتهما مؤخراً.

وتمنح جائزة المشروع الهندسي الرائد لثلاثة مشاريع وهي أفضل مشروع كبير الحجم وأفضل مشروع متوسط الحجم وأفضل مشروع صغير الحجم.

وأما فئة الأفراد تشمل جائزة الشخصية الريادية وجائزة المهندس المتميز وجائزة الطالب المتميز، بالإضافة إلى جائزة المهندس الواعد والتي حملت اسم مهندس المستقبل العام الماضي. تستهدف الجائزة في مختلف فئاتها الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المجال والاستشاريين ومقدمي الخدمات والشركات والطلاب.

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