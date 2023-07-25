400 شاغر للإماراتيين في القطاع المالي

المصدر: دبي - وام

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انطلقت أمس فعاليات النسخة الثانية من معرض «إثراء» للتوظيف الذي ينظمه معهد الإمارات المالي، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء بمقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية بمشاركة أكثر من 40 جهة من أبرز وأهم المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل، ويقدم أكثر من 400 وظيفة متخصصة في القطاع المالي لحملة الشهادات الثانوية والعليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات من الإماراتيين.

ويأتي المعرض ضمن مبادرة «إثراء» لتوطين القطاع المالي الرامية إلى توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026.

وقال سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي - الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: باعتبار معهد الإمارات المالي الجهة المنفذة لمبادرة «إثراء» التي ترمي إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين في القطاع المالي بحلول عام 2026 سيضطلع المعهد بدور حيوي في تهيئة 3500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 45 % في القطاع المصرفي و1500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 30 % في قطاع التأمين، فضلاً عن زيادة نسبة التوطين في قطاع شركات الصرافة والتمويل بشكل تدريجي إلى 30 %.

وأعربت نورة البلوشي مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة، عن شكرها لشركاء المعهد الاستراتيجيين من قطاعات المصارف والتأمين والصرافة وشركات التمويل على مشاركتهم ودعمهم لمعرض «إثراء»، وتعاونهم لتحقيق نجاح هذه المبادرة الوطنية التي تعمل على مساعدة الشباب الإماراتيين والخريجين الجدد وأصحاب الخبرات في الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوفرة في سوق العمل، ولتحقيق تطور مستدام في القطاع المالي والمصرفي في الدولة.

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