«البنوك» و«العقار» تقود مكاسب الأسهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 25 مليار درهم، بدعم أسهم البنوك والعقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.479 تريليونات درهم نهاية جلسة الخميس الماضي إلى 3.504 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.823 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و681.07 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.64 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي و473.5 مليون درهم في سوق دبي.

سجل السوقان إجمالي 24.3 ألف صفقة شملت 521.97 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 263.13 مليون سهم في سوق دبي و258.8 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق دبي

وتخطى مؤشر سوق دبي المالي حاجز 4000 نقطة خلال التداولات قبل أن يغلق على ارتفاع 0.19 % إلى مستوى 3993.83 نقطة، وتصدر سهما «الاتحاد العقارية» و«تبريد» ارتفاعات 14 شركة، وارتفعا 4.5 % و2.8 % على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 61 مليون درهم، بـ16.3 % من سيولة السوق الإجمالية، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 50.86 مليون درهم مرتفعاً 0.05%. وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 8.9 %، ودار التكافل 3.1%، ودو 1.64 %.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «الخليج للملاحة» بقيمة 99.7 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات السوق، تم تنفيذ 4 صفقات على 18.5 مليون سهم من أسهم «الخليج للملاحة» القابضة بسعر 5.40 دراهم للسهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، إلى مستوى 9740.48 نقطة، مرتفعاً بـ1.15 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 207.44 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 136.9 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة جاوزت 125.17 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة العقارية 8.4%، وأبوظبي اﻷول 5.8 %، وأبوظبي التجاري 5.4 %، وإيزي ليس 4.5 %، وأدنوك للغاز 2.6 %.

وزاد أدنوك للإمداد 3.7 %، وملتيبلاي 1.55 %، وألفا ظبي القابضة 0.4 %، والعالمية القابضة 0.2 %.

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