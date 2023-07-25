«رأس الخيمة الوطني» يعتزم التحول إلى «بنك رقمي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، أن البنك يخطو خطوات حثيثة نحو التحول إلى بنك رقمي بلمسة إنسانية ليقدم بذلك تجربة مصرفية مختلفة في دولة الإمارات.

وأضاف راحيل في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن البنك يهدف من هذه التجربة المصرفية الجديدة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لتقديم خدمات مصرفية فورية في أي زمان ومكان، وتمثل هذا في إطلاق منصات تمكن العملاء من إنشاء حساب رقمي يتيح فتح حسابٍ جديدٍ في دقائق عبر تطبيق راك بنك، إضافة إلى عقد شراكة مع واحة الأصول الرقمية في إمارة رأس الخيمة ليكون أول بنك ينضم إلى المنطقة الحرة في رأس الخيمة.

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