بلووم القابضة تطلق مشروعاً جديداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بلووم القابضة، عن إطلاق بلووم أرجان من روتانا، حيث سيتم طرح عدد محدد من الشقق الفندقية في المشروع الذي تتولى تشغيله شركة روتانا لإدارة الفنادق (روتانا)، والواقع ضمن مشروع بارك فيو في جزيرة السعديات. وتتنوع الوحدات المعروضة بين الاستوديوهات وغرفة واحدة وغرفتي نوم، وبمساحات تتراوح من 44 إلى 114 متراً مربعاً.

ومن المقرر افتتاح المشروع في الربع الرابع من عام 2024. حيث يتميز هذا المشروع العصري، بتصاميم مدروسة بعناية لتوفير أعلى درجات الراحة والمساحات الفسيحة التي تضفي جواً منزلياً، إلى جانب المرافق الفندقية المبتكرة، بما في ذلك التكنولوجيا الذكية والخدمات المتميزة.

كما يوفر المشروع تجربة فاخرة، وفق نظام الشقق الفندقية التي تضم مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسبح إنفينيتي يقع على ارتفاع ثلاثين متراً فوق سطح الأرض، كما يمكن للمقيمين أيضاً الاستمتاع بمطعم الفندق الرئيس، وأفضل المطاعم والمقاهي المشهورة، بالإضافة لمجموعة من المحلات التجارية، ومركز حديث للياقة البدنية ومساحات خضراء واسعة، مع جسر ليصل المبنيين معاً.

ويقع مشروع بلووم أرجان من روتانا على جزيرة السعديات بموقع استراتيجي مقابل جامعة نيويورك أبوظبي، ما يجعله وجهة خدمات مميزة للزوار بشكل عام، ولطلاب الجامعة والأساتذة وعائلاتهم بشكل خاص. ويقع المشروع أيضاً على مقربة من أبرز الوجهات السياحية الرئيسة في أبوظبي، منها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وجوجنهايم أبوظبي، والعديد من الوجهات الترفيهية المميزة في جزيرة ياس، مثل حلبة مرسى ياس، وعالم فيراري أبوظبي، وسنو أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من الفنادق وملاعب الغولف والشواطئ والمرافق الترفيهية.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يأتي إطلاق «بلووم أرجان من روتانا»، في إطار التزامنا بتقديم أفضل قيمة استثمارية ممكنة لعملائنا، من خلال المشاريع العقارية الاستثنائية، حيث يوفر المشروع فرصاً استثمارية واعدة، تضمن الحصول على عائد مضمون يصل إلى 8 % لمدة خمس سنوات».

وأضاف: «يجمع هذا المشروع بين خبرات بلووم الواسعة في مجال تطوير وتصميم الوحدات السكنية المميزة، مع ريادة علامة روتانا، وتميزها في قطاع الضيافة، حيث يقدم إضافة قيّمة لقطاعي الفنادق والعقارات في أبوظبي، من خلال طرح مشاريع عقارية وفندقية راقية، وذات عائدات استثمارية مرتفعة في مواقع مميزة مثل جزيرة السعديات، التي تجسّد وجهةً سياحية فريدة، تستقطب كلاً من المقيمين والزوار».

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