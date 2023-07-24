120 مليوناً أرباح «العربي المتحد» في النصف الأول بارتفاع 45 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك العربي المتحد تحقيق أرباح صافية 120.5 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري ، مقارنة بـ 83.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 45 %.

وقد ساهم في الأداء المالي للبنك العربي المتحد التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الأعمال الأساسية، حيث سجلت زيادة بـ12 % في إجمالي الأرباح التشغيلية في النصف الأول من 2023 مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد بـ36 %. كذلك سجَّلت تكاليف انخفاض القيمة تراجعاً ملحوظاً بـ59 % في النصف الأول من العام الجاري، حيث تمكّن البنك من تحسين اكتتابات محفظته الجديدة في الأصول عالية الجودة محقِّقاً مقداراً أكبر من الاستردادات.

وقد نجح البنك من زيادة قاعدة رأس المال الخاصة من خلال إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى «AT1» بمقدار 150 مليون دولار مما عزَّز كفاية رأسمال البنك (CAR) التي ارتفعت إلى 19.6 %، ورفع نسبة رأس المال من الدرجة الأولى «AT1» بـ18.5 %، وكلاهما يزيد كثيراً على حدود المتطلبات التنظيمية.

ويبقى وضع سيولة البنك قوياً وهو ما تثبته نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة والتي بلغت 82 %، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة

18 % وكلاهما يتجاوز المتطلبات التنظيمية المطلوبة بمقدار جيد. ويعمل البنك أيضاً بشكل منتظم على احتساب معدل تغطية السيولة (LCR) ومعدل صافي التمويل المستقر (NSFR)، وكلاهما أعلى بشكل جيد من 100 % (وهي العقبة التنظيمية التي تقف بوجه البنوك الملزمة بالامتثال لتلك النسب).

وما يثبت النهج الحصيف لوضع المخصّصات في البنك والتزامه بالحفاظ على تغطية مخصصات كافية مجدداً هي نسبته البالغة 110 % في النصف الأول من 2023، بينما بلغت نسبة القروض المتعثِّرة 6.7 % وهي تمثل تحسُّناً ملحوظاً مقارنة بـ 10% في النصف الأول من عام 2022. وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: نحن سعداء بالأداء المالي في النصف الأول للعام الجاري، حيث يواصل البنك مسيرته وفقاً لاستراتيجية مدروسة تعزز النمو وتتماشى مع توقّعات المساهمين. وأضاف: نتطلّع بثقة إلى المستقبل وبدعم من الوضع الاقتصادي القوي في الإمارات، حيث نواصل العمل على تطوير نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع إستراتيجية النمو المستدام لدينا.

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