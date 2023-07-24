"الإمارات الإسلامي" يفوز بجائزة الصكوك الأكثر ابتكاراً

المصدر: البيان

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أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم "الاثنين" عن حصوله على جائزة "الصكوك الأكثر ابتكاراً" من مجلة "ذا بانكر" الشهرية المرموقة التابعة لجريدة "فاينانشيال تايمز"، عن إصداره لأول صكوك مقومة بالدرهم بقيمة مليار درهم إماراتي.

وكان الإمارات الإسلامي قد أعلن مؤخراً عن التسعير الناجح لأول إصداراته من الصكوك المقومة بالدرهم والبالغ قيمتها مليار درهم إماراتي، والتي تعد الأولى من نوعها من مصرف إماراتي. ويهدف إصدار الصكوك إلى توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بجانب تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم الاماراتي. واجتذب الإصدار ذو أجل الاستحقاق البالغ ثلاث سنوات سجل طلبات قوياً من جانب المستثمرين وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.5 مرة مما أتاح للإمارات الإسلامي تقليص معدل الربح إلى 5.05%، بفارق 67 نقطة أساس على سندات الخزانة الحكومية الإماراتية.

وفي هذه المناسبة، قال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: "نحن في الإمارات الإسلامي، سعداء للغاية بحصولنا على جائزة "الصكوك الأكثر ابتكاراً" من "ذا بانكر". يؤكد نجاح إصدار الإمارات الإسلامي لأول صكوك مقومة بالدرهم دور سوق السندات المقومة بالعملة المحلية كمصدر مهم لتمويل الشركات وبتسعيرات جذابة. وباعتباره مصرفاً محلياً، يفخر الإمارات الإسلامي بلعب دور مهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد في المنطقة ودعم المبادرات الحكومية المكرسة لتحقيق ذلك".

من جانبه، قال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: "يسعدنا أن نحظى بتقدير مؤسسة بارزة مثل مجلة ’ذا بانكر‘ لمساهمتنا في دعم مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز تطور سوق الدين المحلي. وتعكس الثقة الكبيرة في إصدارنا لأول صكوك مقومة بالدرهم بقيمة مليار درهم إماراتي من جانب مستثمرين عالميين متوافقين مع الشريعة الإسلامية مكانة الإمارات الإسلامي كرائد للابتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

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