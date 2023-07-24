دبي الثانية عالمياً ضمن قائمة أكبر مراكز الأصول الافتراضية في العالم

المصدر: دبي - البيان

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احتلت دبي المركز الثاني عالمياً ضمن أكبر مراكز منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية وشركات العملات المشفّرة في العالم، متفوقة في ذلك على نيويورك وسنغافوره ولوس أنجلوس التي احتلت المراكز التالية.

ويأتي تقدم دبي على قائمة أكبر مراكز منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية بعد نجاحها في تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة لاستقطاب منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية وشركات العملات المشفّرة، وذلك بالتزامن مع النمو المستمر للاقتصاد الرقمي، وتقنيات الـ"بلوك تشين"، حيث حشدت دبي إمكاناتها المتطورة وبنيتها التحتية العصرية، من أجل ابتكار حلول استراتيجية لضمان نمو شامل ومستدام لمجتمع الأعمال الرقمي في الإمارة، من خلال تطبيق سياسات ولوائح صديقة للعملات والأصول الرقمية وإرساء دعائم بنية تشريعية وتقنية تواكب التطور العالمي في هذا المجال في ظل سعي دبي الدائم لخلق أفضل بيئة عمل ممكنة، تتيح للشركات المالية العالمية ممارسة أعمالها في أجواء متطورة مواتية والارتقاء بمستوى الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

كما تضمن قائمة أكبر مراكز منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية التي تصدرتها لندن، كلا من زوج في المرتبة السادسة وهونج كونج في المركز السابع، ثم باريس وفانكوفر وبانكوك وشيكاغو وبرلين.

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