"أبوظبي البحرية" و"أدنوك للتوزيع" تتعاونان في الخدمات البحرية للتزويد بالوقود

المصدر: وام

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أبرمت "أبوظبي البحرية"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، اتفاقية مع "أدنوك للتوزيع"، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية ضمن المجالات المقترحة، بما في ذلك إنشاء محطة خدمة أدنوك ضمن مشروع "مرسى ربدان"، ومحطات للتزود بالوقود في المراسي المستقبلية في إمارة أبوظبي، إلى جانب خدمات خاصة مثل سفينة مخصصة للتزويد بالوقود، ومتجر تجزئة عائم.

وقال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: "تأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع التزام دائرة البلديات والنقل ممثلةً في "أبوظبي البحرية"، بالعمل على تطوير المواقع البحرية والساحلية لإمارة أبوظبي، ونحن حريصون على تعزيز الابتكار وتحقيق التطوّر المستمر في القطاع البحري". وتابع: "بالإضافة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تطوير المرافق البحرية والخدمات المقدمة للمقيمين وزوار الإمارة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، فإنها ستسهم أيضاً في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة بحرية رائدة على المستوى العالمي، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للقطاع البحري فيها".

من جانبه قال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة، القطاع البحري - مجموعة موانئ أبوظبي: "نحن ندرك في "أبوظبي البحرية" أهمية توفير مستوى مميز من الخدمة للبحّارة، وسيسهم التعاون مع أدنوك للتوزيع بصفتها رائده في مجال خدمات البيع بالتجزئة للقطاع البحري في دعم التزامنا تجاه متعاملينا الحاليين، بالإضافة لاجتذاب متعاملين جدد من خلال تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم في عرض البحر؛ إذ تتوافق هذه الجهود مع رؤيتنا الهادفة لوضع إمارة أبوظبي ضمن مصاف أهم الوجهات البحرية العالمية".

بدوره قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك للتوزيع": "تتوافق مثل هذه الاتفاقيات الهادفة مع رؤيتنا الاستراتيجية، وتتيح فرصاً عظيمة للابتكار والإبداع فيما يصب في صالح مجتمع أبوظبي والبيئة"، مضيفا: "تسعى أدنوك للتوزيع وأبوظبي البحرية إلى إقامة مشاريع التطوير الهادفة والطموحة التي تعد بتوفير منشآت وخدمات رائعة لجميع سكان أبوظبي وزوارها، ونتوقع أن تضيف المشاريع اللاحقة لتطوير مفاهيم ومنشآت بحرية جديدة قيمة كبيرة لأبوظبي، ما يسهم في تحسين حياة كل المشاركين في الأنشطة البحرية على طول شواطئ أبوظبي الجميلة".

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