«أدميرال» توسّع انتشارها في آسيا وأفريقيا انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أدميرال» Admiral عن توسعة وتعزيز تواجدها العالمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا انطلاقاً من دبي، وذلك من خلال الشراكة مع مجموعة من أقوى الموزّعين في مختلف دول تلك المناطق.

وشركة «أدميرال» للإلكترونيات والأدوات الكهربائية (شركة منطقة حرّة)، هي شركة فرعية مقرّها في دبي، مملوكة بنسبة 100 % من قبل شركة «أدميرال» كوربوريشن أوف أميركاAdmiral Corporation of America، وهي علامة تجارية أميركية معروفة تنتج مجموعة شاملة ومميّزة من الأجهزة والإلكترونيات، مثل مكيّفات الهواء، وأجهزة تلفزيون LED، والأجهزة الرئيسية، والأجهزة المدمجة، والأجهزة الصغيرة، وتتواجد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا، وتركيا، وجنوب آسيا.

واحتفلت «أدميرال» حديثاً بنجاحها من خلال استضافة حدث كبير عبر الإنترنت جمع شركاءها الإقليميين وتجار التجزئة، وتجار الجملة، وشركاء إعادة التصدير، حيث وقّعت شراكات جديدة مع عدد من كبار الموزّعين في المنطقة. علماً أن «أدميرال» Admiral هي من العلامات التجارية الأميركية للأجهزة والإلكترونيات الأسرع نموّاً في المنطقة، وتعرض أكثر من 150 منتجاً استهلاكياً من الأجهزة التي تُباع حالياً عبر جميع المنافذ الرائدة مثل إكسترا، وشرف دي جي، وأمازون، ونون، وغيرها الكثير.

كما تعتزم «أدميرال» دخول السوق الهندي، أحد أكبر الأسواق في العالم، وذلك بحلول الربع الرابع من عام 2013. حيث ستتوفر منتجات العلامة في السوق الهندية من خلال أفضل منصّات التجارة الإلكترونية.

وقال فيشال ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة «أدميرال» للأجهزة والإلكترونيات: «نحن متحمّسون للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، وذلك بعدما أمضينا وقتاً طويلاً في البحث عن أساليب للتكيّف مع الاحتياجات المحدّدة لعملائنا. منتجاتنا متوافرة حالياً في 23 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبحلول نهاية عام 2023، سوف تتواجد منتجاتنا في أكثر من 30 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ذلك أننا نعمل بقوّة على توسعة رقعة أعمالنا لخدمة عملائنا، إذ نرى احتياجات في السوق يمكن لمنتجات «أدميرال» تلبيتها.»

وتملك «أدميرال» في محفظتها مجموعة ضخمة من الأجهزة والإلكترونيات الاستهلاكية، وهي منتجات تلبّي جميع متطلبات العملاء، من مستهلكين وتجّار على حدّ سواء. كما تشمل أعمال مجموعة «أدميرال» Admiral Group قطاعات عمودية مثل النقل (المركبات التجارية الكهربائية) والطاقة (حلول شحن المركبات الكهربائية).

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