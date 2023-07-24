48 مليار دولار الصكوك القائمة من مصدرين إماراتيين في الربع الأول من العام الجاري

المصدر: دبي – مشعل العباس

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تجاوزت قيمة الصكوك القائمة من المصدرين الإماراتيين (country of risk)، المدرجة عالمياً، بما فيها ناسداك، بكل العملات 48 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بنمو 2 % عن الربع الرابع من 2022 بحسب بيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وبلغت قيمة الصكوك العالمية القائمة في الربع الأول 780 مليار دولار، وتستحوذ الإمارات على 6 % منها بقيمة 48 مليار دولار. بالمقابل، فإن قيمة الصكوك القائمة التي تقيمها وكالة فيتش للمصدرين الإماراتيين تبلغ 21.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وغالبيتها من الفئة الاستثمارية (investment grade).

وتجاوزت قيمة صكوك الاستدامة القائمة عالمياً نحو 25.9 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بينما بلغت في الإمارات 3.5 مليارات دولار في الربع الأول، بنمو 28 % مقارنة بالربع الرابع من 2022 (بنمو 50 % مقارنة بالربع الأول 2022).

وتبلغ قيمة الصكوك القائمة في منطقة الخليج خلال الربع الأول من 2023 نحو 259 مليار دولار، وحصة الإمارات منها 16 %. وبحسب بيانات ناسداك دبي، بلغت قيمة الصكوك المدرجة في بورصة دبي أكثر من 77.7 مليار دولار، تشمل الإصدارات المدرجة في ناسداك دبي من أي مصدر، سواء كان محلياً أم عالمياً.

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