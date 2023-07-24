8700 وحدة سكنية مسجلة في أبوظبي منذ بداية 2023

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الشركات العقارية المطورة في أبوظبي 8700 وحدة سكنية مختلفة التصميمات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية، إلى جانب أكثر من 684 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية، وذلك عبر 33 مشروعاً تختلف ما بين تحت الإنشاء والمنجز بالكامل تم تسجيلها عقارياً في الإمارة منذ بداية العام الجاري.

وطبقاً لمؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة، فإن أكثر من 84% من الوحدات السكنية وحوالي 58 % من مساحات الأراضي المتاحة للبناء تضمنتها المشاريع الجديدة تحت الأعمال الإنشائية بأكثر من 7300 وحدة سكنية وأكثر من 400 ألف متر مربع، بينما تركزت 26% من الوحدات بحوالي 1400 وحدة و284 ألف متر مربع في المشاريع المنجزة التي تم تسجيلها في الفترة بين مطلع العام وحتى الأسبوع الأخير من يوليو الجاري.

وتركزت الوحدات العقارية السكنية والأراضي المطروحة للتطوير في مناطق الجزر والضواحي الخارجية ومناطق التملك الحر بمقدمتها «السعديات» و«جزيرة ياس» وجزيرة «رمحان» إلى جانب جزيرة الريم والريف ومنطقة الجرف والشامخة، وتعتبر تلك المناطق قبلة المشاريع العقارية في أبوظبي حالياً لتوفير أنماط مختلفة من العقارات متضمنة الفيلات والأبراج السكنية مع تعدد مستويات من رفاهية الوحدات وتبيان الأسعار تنافسياً بين المطورين.

وضمت أحدث المشاريع تحت الإنشاء على لائحة التسجيل مشروع «بلوم ليفنج كساريس» الذي تطوره شركة «ديستركت العقارية» لتوفير 392 وحدة عقارية تلاه المرحلة الأولى ضمن التطوير العام في جزيرة «رمحان»، وتتضمن تلك المرحلة 356 وحدة وكانت الجزيرة قد شهدت تسجيل أول مشاريع التطوير وهو مشروع للفيلات السكنية يوفر 234 وحدة، كما تم تسجيل مشروع لتطوير الأراضي بالمنطقة «د» في مشروع «ذا فيليجز» التي تطوره شركة «برراي عين الفايضة» في مدينة العين لتوفير 184.1 ألف متر مربع للوحدات السكنية.

وتركزت حوالي 23% من الوحدات ضمن المشاريع تحت التطوير في «جزيرة السعديات» بما يتجاوز 2000 وحدة سكنية عبر 7 مشاريع، تصدرها مشروع «السدر» لتوفير 619 وحدة سكنية وهناك مشروع قرية «الحد سان رايز» والذي تطوره شركة «السعديات للتطوير» لتوفير 564 وحدة عقارية إلى جانب مشروع «منارة ليفنج» لتطوير 273 وحدة سكنية، وتم تسجيل مشروع «ذا سورس» لتوفير 204 وحدات سكنية، إلى جانب 2524 متراً للمساحات التجارية، وهناك أيضاً مشروع «اثر» لتطوير 173 وحدة سكنية، كما تم تسجيل مشروع «ذا سورس ريسدنس» لتوفير 148 وحدة عقارية، كما تم تسجيل مشروع «سي 3 جاردن» والذي تطوره شركة «بوطينة» ويوفر 54 وحدة.

فيما تركزت حوالي 18% من الوحدات المسجلة تحت الإنشاء في جزيرة «الريم» ويعد أكبرها مرحلة جديدة من مشروع «ريم هيلز» الذي تطوره نفس الشركة لتوفير 984 وحدة سكنية إلى جانب مساحات تجارية بإجمالي مساحة 9620 متراً مربعاً كما ضمت مشاريع الشركة المسجلة 4 مشاريع ضمت توفير 182 وحدة في المرحلة «A» و171 وحدة في المرحلة «B» و240 فيلا في المرحلة «C» إلى جانب مساحات أراضي تجارية في المرحلة «D».

بينما اختصت جزيرة «ياس» 12.5% من إجمالي تلك الوحدات تحت الإنشاء منها مشروع «سي لافي» الذي تطوره شركة «ناين يارد» لإنشاء 668 وحدة إلى جانب المساحة التجارية، إلى جانب مرحلة أولى تضم 400 وحدة سكنية من المدينة المستدامة المطورة على أرض جزيرة «ياس».

من جهة أخرى، وعلى صعيد المشاريع المنجزة التي تم تسجيلها منذ بداية العام، شملت مشاريع سكنية مثل مشروع قرية «هيدرا» في منطقة «الريف» متضمناً 582 وحدة وأيضاً مشروع «قرية الحد سن ست» بحوالي 332 وحدة ومشروع «أبراج أجوان» في جزيرة «السعديات» متضمناً 242 وحدة إلى جانب مشروع آخر في الجزيرة «بلوم ارجان» مسجلاً 134 وحدة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز