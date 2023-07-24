3.6 مليارات درهم صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف محمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، عن إصدار الغرفة لعدد 12692 شهادة منشأ صادرة لأعضاء الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتصدر شهر مارس بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 2328 شهادة، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات في النصف الأول من عام 2023 حوالي 3 مليارات و642 مليون درهم.

وأشار إلى أن أكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها هي المملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار 4183 شهادة لها خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة سلع حوالي 712 مليون درهم، تلتها سلطنة عمان بـ 1051 شهادة بقيمة سلع حوالي 118.3 مليون درهم، تلتها الكويت بـ 558 شهادة بقيمة سلع بلغت حوالي 175.6 مليون درهم، ثم العراق بـ 478 شهادة بقيمة سلع بلغت 399 مليون درهم، ثم باقي دول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الدول المصدر لها في النصف الأول من عام 2023 حوالي 142 دولة من مختلف قارات العالم، في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي 960 شهادة بقيمة سلع حوالي 159.7 مليون درهم.

وتابع: توزعت أنواع البضائع المصدرة التي تم إصدار شهادات منشأ لها من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الربع النصف من عام 2023، على العديد من المنتجات، أبرزها الحيوانات الحية ومنتجاتها بإجمالي 3644 شهادة بنسبة 36.7% من إجمالي 12692 شهادة منشأ صادرة من الغرفة منذ بداية العام الجاري، تلتها المنتجات النباتية، حيث تم إصدار 3328 شهادة بنسبة 33.5%، ثم منتجات صناعة الأغذية بعدد 1808 شهادات وبنسبة 18.2%، ثم 1140 شهادة للشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية ومنتجات تفككها، والدهون غذائية محضرة، شموع من أصل حيواني أو نباتي بنسبة 11.5%.

وأشار إلى أن إحصائية العضويات الجديدة في النصف الأول من عام 2023 أظهرت أن جنسيات الاستثمارات الجديدة توزعت على 48 جنسية من جميع أنحاء العالم، حيث كانت الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة هي الهند، تليها باكستان ومصر بنغلاديش وسوريا والأردن وفلسطين وعمان والمملكة المتحدة وأفغانستان، ثم باقي الجنسيات المختلفة، حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد في النصف الأول من عام 2023 ما يقارب 478 مستثمراً أجنبياً.

وقال: بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة للعضويات المسجلة منذ بداية العام الجاري 672.5 مليون درهم، علماً بأن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 98 منشأة للمناطق الحرة برأسمال يقدر بحوالي 117 مليون درهم، 55 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برأسمال يقدر بحوالي 77.4 مليون درهم، وقد بلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة في النصف الأول من عام 2023 حوالي 759 عاملاً.

وأردف: بلغ عدد العضويات الجديدة المسجلة في عضوية غرفة تجارة رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري 788 منشأة جديدة، أما عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد فعادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عدد المنشآت المسجلة فعلياً في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وقد توزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً في النصف الأول من عام 2023، حيث تركز توزيع العضويات بنسبة 51.9% في المجال التجاري بتسجيل 409 عضويات جديدة، وفي القطاع المهني تم تسجيل 338 عضوية جديدة بنسبة 42.9%.

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