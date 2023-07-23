غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في فيتنام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً لها في مدينة هو شي منه الفيتنامية، وذلك في خطوة تعكس التزامها بدعم مصالح مجتمع الأعمال، وتنسجم مع مبادرة «دبي جلوبال» الهادفة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.



وأقيمت مراسم افتتاح المكتب الجديد للغرفة، الذي يعتبر المكتب الـ22 للغرفة حول العالم، في مدينة هو شي منه، وحضرها كل من الدكتور بدر عبدالله المطروشي، سفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، وعدد من ممثلي الشركات الخاصة والهيئات الحكومية في فيتنام.



وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يعكس افتتاح مكتبنا الجديد في مدينة هو شي منه أهمية علاقة دبي الاستثمارية والتجارية مع فيتنام، ونتطلع للاستفادة من هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز الروابط الثنائية بين مجتمعي الأعمال. نتشارك مع فيتنام التزاماً تجاه الابتكار للارتقاء بعلاقاتنا التجارية، حيث نعمل لتحقيق أهداف مبادرة «دبي جلوبال»، إضافة إلى رفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية إلى إمارة دبي».



وقال الدكتور بدر عبدالله المطروشي: «إن افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في فيتنام يعد خطوة ضمن العديد من الخطوات المهمة التي اتخذتها الإمارات نحو تعزيز الشراكة الإماراتية الفيتنامية، مثل تدشين المفاوضات لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإقامة منتدى اقتصادي بين شركات البلدين في مطلع يونيو من هذا العام. تدل أرقام التبادل التجاري بين البلدين والمؤشرات الأخرى على الفرص الواعدة لنمو أكبر في التجارة والاستثمار، وسيسهم مكتب غرفة دبي العالمية بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف.



ويتماشى افتتاح المكتب الجديد مع مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كل أنحاء العالم بحلول عام 2030.



وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي من خلال إبراز المزايا التنافسية للإمارة، وتبادل المعلومات الاستثمارية، والتعاون بشكل أكبر مع جميع الأطراف المعنية في الخارج.



وحسب إحصاءات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع فيتنام في عام 2022 نحو 7.7 مليارات دولار (28.3 مليار درهم)؛ ما يعكس عمق الروابط التجارية المشتركة بين الجانبين، حيث يستهدف المكتب الجديد الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية الثنائية.

وبلغ عدد الشركات الفيتنامية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية مايو 2023 نحو 170 شركة، منها 22 شركة جديدة انضمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي؛ ما يعكس أهمية المكتب ودوره المستقبلي في استقطاب المزيد من الشركات الفيتنامية إلى دبي.



وتضمنت أبرز الصادرات والمنتجات المعاد تصديرها من دبي إلى فيتنام التبغ (92 مليون دولار)، وعلف الحيوانات (38 مليون دولار)، والألمنيوم (33 مليون دولار)، إضافة إلى العطور، ومستحضرات التجميل، والآلات، والحديد والفولاذ، والوقود المعدني والبيتومين، والمعدات الطبية.



وتشمل قائمة الواردات الفيتنامية الرئيسة إلى دبي الأجهزة الإلكترونية (5.15 مليارات دولار)، والأحذية (564 مليون دولار)، والآلات (375 مليون دولار)، إضافة إلى المنسوجات، والمواد الكيميائية غير العضوية، والملابس، والفواكه والمكسرات، والقهوة والشاي، والتوابل، والأثاث، والجلود.



وكشفت الغرفة عن وجود إمكانات نمو كبيرة غير مستغلة للاستيراد من فيتنام، وتشمل القهوة والفواكه والأثاث والمكسرات، في حين تبرز فرص نمو كبيرة غير مستغلة للتصدير وإعادة التصدير إلى فيتنام، وتشمل منتجات اللحوم والمشروبات والقهوة، والتوابل، والعطور ومستحضرات التجميل.



وتشمل قطاعات الاستثمار الواعدة التي حددتها الغرفة في فيتنام كلاً من الأعمال الزراعية، والتشييد والبناء، والسياحة البيئية، وتصنيع الأغذية، إضافة إلى التصنيع والطاقة المتجددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز