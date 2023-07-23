بريكنج ترافيل»: 5 معالم سياحية مبهرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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استعرض موقع Breaking Travel News، المتخصص في أخبار السياحة وصناعة السفر، 5 معالم سياحية مبهرة في دولة الإمارات، يجب زيارتها، والاستمتاع بالمزيج الساحر بين الحداثة والتراث، مشدداً على أن الدولة تقدم رحلة لا تنسى بثقافتها الغنية وابتكاراتها، التي تشمل ناطحات السحاب المستقبلية، والمعالم التاريخية، والمناظر الطبيعية الخلابة.

لمس السماء

وأكد الموقع أن أي زيارة إلى دولة الإمارات، لا تكتمل من دون رحلة لبرج خليفة، واصفاً إياه بـ«الأيقوني»، والذي يعتبر أطول مبنى بالعالم، بارتفاع 828 متراً فوق دبي.

وأضاف: «يوفر البرج منصة مراقبة خلابة، في الطابق 148، ويوفر إطلالات بانورامية لا مثيل لها على دبي، وتعتبر مشاهدة غروب الشمس من هذه النقطة المتميزة هي تجربة لا تنسى، جنباً إلى جنب مع الفنادق الفاخرة، مما يجعله مركزاً حقيقياً للترفيه والرفاهية».

أعجوبة العمارة الإسلامية

واستعرض الموقع مسجد الشيخ زايد الكبير الذي يقع في أبوظبي، حيث وصفه الموقع بـ«التحفة المعمارية الإسلامية وواحد من أكبر المساجد بالعالم».

وشدد الموقع على أن «تفاصيل المسجد برخامه الأبيض اللامع، وتصميماته الزهرية المعقدة، والثريات الفخمة، يتمتع فيه الزائر بجو من الهدوء»، موضحاً أن «زيارة المسجد مفتوحة أيضاً للزوار غير المسلمين، مما يوفر فرصة للتعرف على الثقافة والتقاليد الإسلامية».

جنة المتسوقين

كما استعرض الموقع، أيضاً، دبي مول، الذي يجاور برج خليفة، واصفاً إياه بـ«جنة المتسوقين»، معتبراً أنه «ليس مجرد وجهة للتسوق؛ لكنه عالم من الترفيه وتناول الطعام».

واستطرد الموقع: «يضم المول أكثر من 1200 منفذ بيع بالتجزئة، ويوفر المركز التجاري تجربة تسوق لا مثيل لها، من العلامات التجارية الفاخرة الراقية إلى تجار التجزئة الدوليين».

وأشار إلى أن دبي مول يمتد جذبه لأبعد من التسوق؛ إذ يتيح كل من دبي أكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية الواقعة داخل المركز التجاري للزوار الاستمتاع بمجموعة مذهلة من الحياة البحرية، كما توفر حلبة دبي للتزلج على الجليد فرصة نادرة.

واحة الفن والثقافة

ووصف الموقع متحف اللوفر أبوظبي بـ«الكنز الثقافي الحقيقي»، مما يعد شهادة على التزام الإمارات بتعزيز الفنون وترسيخها، مشدداً على أن المتحف صمم ليكون «مدينة المتاحف» في جزيرة السعديات، والذي يجمع بين الأعمال الفنية والتحف من جميع أنحاء العالم.

وقال الموقع: «صالات العرض في المتحف تضم مجموعة رائعة من القطع التاريخية والثقافية والفنية، بما في ذلك أعمال فنانين مشهورين مثل ليوناردو دافنشي، وفينسنت فان جوخ، كما تخلق القبة «العائمة» الفريدة للمتحف تأثيراً ساحراً مع مرور ضوء الشمس».

مغامرة عربية

وأردف الموقع: «إذا أردت الهروب من المناظر الحضرية في أبوظبي ودبي، فإن الصحراء العربية التي تتمتع بها دولة الإمارات، توفر رحلة سفاري صحراوية مذهلة، حيث تقدم أبوظبي ودبي مجموعة من تجارب رحلات السفاري الصحراوية، حيث يمكنك ركوب الكثبان الرملية في سيارة دفع رباعي، وتجربة إثارة التزلج على الرمال».

وختم الموقع تقريره بالقول: «دولة الإمارات هي أرض السحر، حيث تقدم مزيجاً من العجائب الحديثة والتراث الخالد، سواء أكنت مهتماً بناطحات السحاب المستقبلية أم المعالم التاريخية أم التسوق على مستوى عالمي أم مغامرات الصحراء، فإن دولة الإمارات لديها ما يأسر كل مسافر».

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