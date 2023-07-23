أمازون تستثمر 120 مليون دولار بمنشأة لمعالجة الأقمار الصناعية

المصدر: سياتل - د ب أ

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أعلنت شركة أمازون عن خطة لاستثمار 120 مليون دولار لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في فلوريدا.

وتأتي هذه الخطوة مع استعداد شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق أول قمر صناعي لها من أجل مشروعها الطموح، شبكة «مشروع كويبر» لنشر الإنترنت.

ويستهدف مشروع كويبر تأسيس شبكة واسعة تتكون من 3236 قمراً صناعياً في مدار منخفض من الأرض لتوفير اتصال عالمي عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

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