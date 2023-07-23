«ميرلين أنترتينمينتس»: فخورون بحضورنا القوي في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سكوت أونيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرلين أنترتينمينتس؛ الشركة العالمية العاملة في مجال الترفيه العائلي: إننا فخورون للغاية بحضورنا القوي في دبي منذ عام 2016، حيث تم افتتاح أول ليجولاند في منطقة الشرق الأوسط، وهي حديقة ليجولاند دبي الترفيهية.

وأضاف: يضم منتجعنا حالياً أكثر من 40 لعبة ركوب تغطي 275 ألف متر مربع في حديقة ليجولاند الترفيهية، هذا بالإضافة إلى حديقة ليجولاند المائية وفندق ليجولاند، والذي يخدم احتياجات العائلات الراغبين في قضاء وقت عائلي ممتع والاستمتاع بكل الحدائق والمتنزهات، وذلك بدبي باركس أند ريزورتس.

وأوضح أنه بالإضافة إلى منتجع ليجولاند دبي، فقد تم افتتاح متحف الشمع مدام توسو دبي، والذي يعد من أحدث المعالم الترفيهية التابعة لشركة ميرلين انترتينمينتس في دبي؛ حيث تم افتتاحه في عام 2021 في الوجهة النابضة بالحيوية «بلوواترز».

وقال: من أهدافنا في شركة ميرلين انترتينمينتس خلق وجهات عالمية بغرض منح العائلة أكبر قدر من المتعة، حيث ندير عالمياً أكثر من 140 مدينة ملاهي وحديقة ترفيهية في 24 دولة بأربع قارات. والتي تضم 10 حدائق ترفيهية لمنتجعات وفنادق ليجولاند، و6 منتجعات بحدائق ترفيهية في المملكة المتحدة وأوروبا منها منتجع ألتون تاورز، وحديقة هايد بارك، وحديقة جاردالاند الترفيهية، بالإضافة إلى العديد من الأماكن والوجهات المميزة، والتي تقدم علامات تجارية عالمية ذات شهرة مثل حدائق سي لايف للحياة البحرية، ومتحف الشمع مدام توسو، وحدائق بيبا بيج الترفيهية، والمعلم الترفيهي عين لندن، والمعلم الترفيهي عين برج سيدني.

وأضاف: مستمرون في التوسع في جميع أنحاء العالم، فهناك 3 منتجعات ليجولاند تحت الإنشاء في شنغهاي، وسيتشوان وشينزين في الصين، كما يوجد العديد من الافتتاحات الأخرى المخطط لها، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والتي تم الإعلان عنها أخيراً وتشمل اثنين من حدائق بيبا بيج الترفيهية في مدينة دالاس بولاية تكساس، وفي مدينة جونتسبورج بألمانيا. وبالإضافة إلى الحدائق الترفيهية فنحن نقوم بالاستثمار بشكل قوي في تطوير استراتيجيتنا لإنشاء العديد من المدن الترفيهية الناجحة، وذلك في أهم الوجهات والمدن السياحية علي مستوى العالم.

وقال إننا سعداء لرؤية الشعبية والاهتمام المتزايد من قبل السائحين على مستوى العالم بدولة الإمارات كونها وجهة سياحية فريدة من نوعها، ونحن نرغب في الاستمرار بخلق تجارب لا تنسى للعائلات والأصدقاء في مدن شهيرة مثل دبي، مؤكداً أن معدل السائحين لدولة الإمارات في ازدياد ملحوظ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز