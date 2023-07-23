«لينك» تنال ترخيص ممارسة أنشطة البناء المعيارية في دبي

المصدر: دبي – البيان

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حصلت شركة «لينك»، إحدى الشركات التابعة لشركة أليك للهندسة والمقاولات، على الترخيص بممارسة أنشطة البناء المعياري؛ ما يتيح لها البدء بأعمال مشاريعها في دبي، التي تتضمن إنشاء وحدات معيارية للأبنية.

وبموجب الموافقة المبدئية من بلدية دبي، يُسمح للشركة بالانطلاق بأعمال التصميم والإنشاء لوحدات معيارية مستدامة ومعدة خصيصاً للأبنية التجارية أو السكنية، باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة والمواد الجديدة.

وسيتم بناء الوحدات النموذجية في المصنع التابع لشركة «لينك» في مدينة دبي الصناعية، والذي تبلغ مساحته 300,000 قدم مربعة، بقوة عاملة تتجاوز 1000 موظف. وتمتلك المنشأة القدرة على إنتاج 1900 وحدة بناء سنوياً.

وقال المهندس أحمد السلامي، رئيس شعبة تطوير أنظمة البناء في بلدية دبي: «من المتوقع أن يسهم هذا النموذج المبتكر من التشييد في تعزيز سرعة البناء وتسهيل عملية التحكم بما يضمن تصميم أبنية عالية الجودة تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، من قطاع الضيافة والمشاريع السكنية وحتى المشاريع التجارية، مثل مراكز التسوق والمكاتب».

وقال بشار الكيالي، المدير العام لشركة «لينك»: «إن حصولنا على ترخيص يسمح لنا بإنشاء وحدات معيارية للمباني التي تتكون من سبعة طوابق ما هو إلا دليل آخر يعكس رؤية حكومة دبي وحرصها على الابتكار والريادة العالمية في مجال البناء».

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