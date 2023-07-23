إنجاز 26 مشروعاً عقارياً بدبي في النصف الأول

المصدر: دبي - بشار باغ

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شهدت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري اكتمال أعمال البناء بنسبة 100 % في 26 مشروعاً عقارياً بقيمة إنشائية 7.9 مليارات درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وتضمنت المشاريع المكتملة في أول ستة أشهر 27394 عقاراً شملت 16 قطعة أرض و 653 فيلا ومنزل تاون هاوس إلى جانب 26725 وحدة تتضمن شققاً سكنية وفندقية ومكاتب ومتاجر.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات المشاريع المسجلة في الدائرة تصنف أعمال بناء المجمعات والأحياء الواقعة في ذات مشروع التطوير الرئيسي كمشاريع مستقلة.

وجاء مشروع «العنوان أوبرا دبي» كأكبر مشروع تم اكتمال بنائه خلال النصف الأول، حيث يتضمن 7678 شقة، وهو عبارة عن مشروع شقق فندقية مكون من برجين بارتفاع 63 طابقاً و55 طابقاً، ويقع المشروع في منطقة برج خليفة وسط مدينة دبي.

واحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر المشاريع المكتملة مشروع «شاطىء الخور - فيدا رزيدنسز» في منطقة دبي كريك هاربرو، حيث يضم 5149 شقة.

ويضم مجمع «بارك سايد 2» أكبر عدد من المنازل المكتملة في النصف الأول إذ يتكون المجمع الواقع في مشروع إعمار الجنوب 422 منزل تاون هاوس، يليه مجمع جولف بلايس في دبي هيلز الذي يتكون في مرحلته الأولى من 158 فيلا.

واستحوذت منطقة البرشاء جنوب الرابعة على أكبر عدد من المشاريع المكتملة بنهاية يونيو من العام الجاري، حيث شهدت إنجاز 6 مشاريع عقارية بلغت قيمتها الإنشائية 174 مليون درهم، وتضمنت 1123 شقة سكنية وفندقية ووحدات تجارية، و 58 منزلاً وفيلا، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بـ 3 مشاريع قيمتها الإنشائية بلغت 279 مليون درهم، وتضمنت 1249 شقة سكنية وفندقية ووحدات تجارية و 12 فيلا ومنزلاً و16 قطعة أرض، إلى جانب الخليج التجاري التي شهدت اكتمال 3 مشاريع قيمتها تجاوزت 589 مليون درهم تضمنت 2313 شقة سكنية وفندقية ووحدات تجارية.

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