«عالم مدهش».. 350 منطقة ترفيهية تستقبل آلاف الزوار

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت 350 منطقة ترفيهية على مساحة 30 ألف متر مربع ضمن فعاليات «عالم مدهش» آلاف الزوار الموسم الحالي والذي عاد بحلة أجمل ومساحة أكبر وأفضل من الإصدارات السابقة.

وتوافدت العائلات على المراكز التجارية والأماكن التي تستضيف فعاليات «عالم مدهش» الذي يعد وجهة مجانية الدخول ومناسبة لهم، فيمكن للأطفال التفاعل مع الشخصيات المفضلة لدى الجميع في مدينة دبي.

ومن المتوقع أن تستقبل أطول فعالية ترفيهية داخلية في المدينة ما يصل إلى 200 ألف زائر هذا الصيف، وستوفر للعائلات والأطفال العديد من الأنشطة الممتعة والشيقة للاستمتاع بها في العطلة المدرسية. وكانت فعاليات «عالم مدهش» قد انطلقت يوم 26 يونيو الماضي وتستمر حتى 27 أغسطس المقبل، جالبة البهجة والسعادة للمقيمين في دبي وزوّارها.

وينتظر الزوار 63 يوماً حافلة بالمرح والتعليم واكتساب المهارات عبر اللعب، ما يوفر لجميع أفراد الأسرة الفرصة لقضاء أوقات سعيدة، وذكريات لا تُنسى في العطلة المدرسية الصيفية.

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