39 % نمواً متوقعاً لسوق الذكاء الاصطناعي التوليدي في العقد المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي العالمي سينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 39.1% خلال الأعوام 2023 إلى 2032.

وأعلنت «كرايون دايتا»، الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ومقرها دبي، إطلاق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ومصممة خصيصاً للشركات الكبرى العاملة في الإمارات.

وأطلقت «كرايون دايتا» حلولاً لابتكار محتوى مُخصّص يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التسويق والتجارة الرقمية، وحلول حماية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج نماذج البيانات واختبارها، فضلاً عن نماذج تعلم آلي لتحقيق أداء أفضل للتوصيات من أجل تعزيز مستويات تفاعل العملاء وزيادة المبيعات، إلى جانب تطوير بوتات دردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي للمستخدمين من العملاء والشركات، وبرمجيات معالجة اللغة الطبيعية في مجالات التجارة والحجوزات وغيرها.

ولدى «كرايون دايتا» حالياً مكاتب في دبي وتشيناي إلى جانب سنغافورة، كما تدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة العديد من الخدمات للعمليات التجارية (المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والعمليات التشغيلية، والشؤون القانونية)، والمنتجات والهندسة (خدمات المنصات، وهندسة المنصات، وتطوير العمليات، وعلم البيانات، وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي)، وعمليات المبيعات، والتسويق والموارد البشرية.

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