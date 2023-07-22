ملتقى بأبوظبي لتفعيل الطباعة ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض ملتقى قادة الصناعة في المنطقة في الفترة من 13 إلى 14 من سبتمبر 2023.

ويستهدف الملتقى تعزيز التواصل والتعاون ومناقشة استراتيجيات تفعيل الطباعة ثلاثية الأبعاد في صميم أعمالهم.

ويضم هذا الحدث لفيفاً من خبراء الصناعة وصانعي السياسات وموفري البرامج ومصنعي الأجهزة وموردي المواد الخام ومعاهد البحوث وهيئات المعايير، مما يعزز جسور التعاون ويحفز اعتماد التصنيع الإضافي في الشرق الأوسط.

يشهد التصنيع الإضافي تطوراً سريعاً في الشرق الأوسط، إذ إنه مدعوم بالسياسات الحكومية الملائمة، مما يفضي إلى بناء سلاسل توريد صناعية محلية وبناء نماذج تجارية متنوعة لا تعتمد على صناعة الطاقة فحسب.

ولهذا، أشار صانعو السياسات أن هذه التكنولوجيا المتطورة لها القدرة على دفع عجلة الصناعة في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك النفط والغاز والدفاع والطيران البحري والرعاية الصحية والطاقة والهندسة والحراك الصناعي، مما يمهد السبيل لتعزيز الكفاءة والابتكار والاستدامة.

وسيضم الحدث مؤتمراً شاملاً ذا برنامج تقني عالي الجودة يركز على التطبيق والقضايا التجارية والتكنولوجيا الحديثة، وسييضم المؤتمر معرضا تكنولوجيا ومنطقة للتواصل.

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