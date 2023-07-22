10 مليارات درهم مبيعات عقارات منطقة برج خليفة

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجلت منطقة برج خليفة، وسط مدينة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 2454 صفقة بيع عقارية بقيمة 10 مليارات درهم، لتحقق بذلك نمواً بـ 11% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت فيها هذه المنطقة مبيعات عقارية بقيمة 9 مليارات درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتضمّنت مبيعات منطقة برج خليفة 5 صفقات بيع لأراض بقيمة 702 مليون درهم. وتم بيع 2080 شقة تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.4 مليارات درهم، منها 931 شقة بيعت على الخريطة بقيمة 4.3 مليارات درهم.

وسجل مشروع برج «إليغانس تاور» أكبر عدد من الشقق المباعة على الخريطة في منطقة برج خليفة خلال النصف الأول، حيث شهد بيع 231 شقة بقيمة 555 مليون درهم، تلاه مشروع «إكزويست ليفينج ريديدنسز» بـ 149 شقة قيمتها تجاوزت 737 مليون درهم.

وشهدت منطقة برج خليفة تسجيل بيع 1149 شقة جاهزة بلغت قيمة مبيعاتها الإجمالية أكثر من 3 مليارات درهم.

وشهدت منطقة برج خليفة بيع 356 شقة فندقية بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 46 شقة بيعت على الخريطة بقيمة 154 مليون درهم و310 شقق فندقية جاهزة بيعت بقيمة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم.

كما سجلت هذه المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري 13 عملية بيع لمكاتب بقيمة تجاوزت 234 مليون درهم.

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