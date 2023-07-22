الإمارات: إجراءات «أوبك+» الحالية لدعم سوق النفط كافية

المصدر: نيودلهي - رويترز

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عدّ معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف «أوبك+» لدعم سوق النفط كافية.

وقال المزروعي، في تصريحات لـ«رويترز»، في زيارة إلى نيودلهي قبل مشاركته في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين الذي سيعقد اليوم في الهند: «ما نفعله كافٍ كما نقول اليوم ولكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر في تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوى مكالمة هاتفية».

ويضخ تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40 % من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من المعروض منذ أواخر العام الماضي في مسعى لدعم السوق.

وفي أحدث اجتماع حول السياسات الذي عُقد يونيو الماضي، اتفق تحالف «أوبك+» على الاستمرار في الحد من الإنتاج حتى العام المقبل.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم بعد ظهور أدلة على تقلص المعروض، مع تداول خام برنت أمس فوق 80 دولاراً للبرميل مرتفعاً من 71 دولاراً تقريباً الذي سجله أواخر يونيو.

وسيعقد تحالف «أوبك+» اجتماعه المقبل للسياسات نوفمبر المقبل، ولكن لجنة من الوزراء الرئيسين ستعقد اجتماعاً في الرابع من أغسطس لمراجعة حالة السوق.

جدير بالذكر أن «أوبك» تشارك بشكل منتظم في اجتماعات مجموعة العشرين، إذ يشكل الحوار والتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة عالمياً وبين المنتجين والمستهلكين مبدأً رئيساً للمنظمة بما يعزز دورها الحيوي في دعم استقرار وتوازن أسواق النفط والطاقة على مستوى العالم.

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