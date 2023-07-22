مفاجآت صيف دبي.. العطلة الطويلة تزيد أعداد زوار المراكز التجارية

المصدر: دبي - البيان

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أسهمت العطلة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، أمس، في إقبال كبير من الزوار على المراكز التجارية لاغتنام فرص أكثر من التخفيضات في فعاليات مفاجآت صيف دبي التي تستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

واستقبلت مختلف المراكز التجارية في دبي الكثير من العائلات للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تعرضها مختلف المحال والعلامات التجارية المعروفة، وكذلك الجوائز الضخمة من برامج الولاء والمكافآت، إضافة إلى الاستمتاع بمجموعة كبيرة من العروض والفعاليات الترفيهية.

وتتضمن فعاليات المهرجان، الذي تشرف على تنظيمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتستمر 67 يوماً، العديد من العروض الخاصة والحفلات الفنية الحية والتذاكر المجانية للعائلات. وتقدم مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي حسوماً تصل إلى 75 % في مفاجآت صيف دبي للمتسوقين وتستضيف مجموعة من العروض الترفيهية الحية للعائلات وغيرها من الأنشطة الجديدة والفعاليات الممتعة.

تجدر الإشارة إلى أن مفاجآت صيف دبي تلقى دعماً من الراعي الرئيس «بطاقة ماستركارد راك بنك» وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا» و«السيف» ومجموعة الزرعوني «ميركاتو» ومجموعة عبدالواحد الرستماني و«بلوواترز» و«سيتي ووك» و«طيران الإمارات» و«إينوك» و«اتصالات».

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