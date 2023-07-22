ورش عمل مبتكرة لـ«مالية عجمان» في «صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان - البيان

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تشارك دائرة المالية في عجمان للعام الرابع على التوالي في برنامج «صيفنا سعادة» لحكومة عجمان، عبر باقة مبتكرة من ورش العمل التي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل في مركز «عجمان إكس»، داعية البراعم والأشبال من 7 إلى 14 عاماً للمشاركة في هذه الورش؛ لتنمية قدراتهم في مجموعة من مهارات المستقبل وقضاء أوقات ممتعة هذا الصيف.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان، حرص الدائرة على المشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من برنامج «صيفنا سعادة» الذي يلقى الرعاية والاهتمام من القيادة الحكيمة في الإمارة، وذلك انطلاقاً من التزام الدائرة بالإسهام في دمج وتمكين مختلف أطياف المجتمع في بناء المستقبل لإمارة عجمان ودولة الإمارات من خلال البرامج التطويرية التفاعلية التي من شأنها تعزيز مهاراتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وصولاً إلى الهدف الأسمى المتمثل في رفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة في إمارة عجمان.

وتفتتح الدائرة برنامجها لهذا الصيف بورشة «الحساب الذهني» التي أعدتها لتشجيع المشاركين على تعلم الحساب بطريقة مبتكرة تعزز من قدراتهم على القيام بعمليات حسابية ذهنية تتنوع في درجات صعوبتها وتعقيدها بسرعة ودقة دون مساعدة الآلات الحاسبة أو الأجهزة الذكية التي يمكنها تنفيذ هذه العمليات. وتستمر الورشة من 25 حتى 27 يوليو الجاري.

كما يساهم شركة «أمازون» و«بنك أبوظبي الأول» في البرنامج بوصفهما شريكين للدائرة وداعمين لجهودها في رفع جودة الحياة في الإمارة.

وعلى مدار ثلاثة أيام من 1 إلى 3 أغسطس، يقدم «بنك أبوظبي الأول» ورشة تحت عنوان «عمليات الدفع في العالم الافتراضي (الميتافيرس)». توفر الورشة للأشبال عرضاً شيقاً عن هذا العالم التفاعلي الافتراضي المثير.

ويتواصل البرنامج يومي 7 و8 أغسطس مع ورشة «Payments 101 المستثمر المالي» التي تقدمها شركة «أمازون»، للتعرف على عالم «التجارة الإلكترونية» وعمليات بيع وشراء المنتجات المختلفة عبر الإنترنت.

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