جمارك دبي تعرض تجربتها في الابتكار لوفد من «نخيل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل مركز الابتكار في جمارك دبي وفداً من شركة نخيل العقارية لاطلاعه على تجربة جمارك دبي في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة دعماً للتقدم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية المجتمع بدولة الإمارات.

استقبل الوفد حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار، وآمنة الفلاسي ضابط مركز الابتكار، فيما ضم الوفد المهندس حمدان الفلاسي مدير تنفيذي نخيل للهندسة البحرية، وحسين خانصاحب مدير إدارة الهندسة البحرية، وعبدالعليم حبوس رئيس قسم العمليات اللوجستية.

وقدم حسين الفردان عرضاً توضيحياً للوفد الزائر حول تجربة جمارك دبي في تطوير الابتكار أوضح فيه أن الدائرة طورت 265 ابتكاراً جمركياً دعمت قدرتها على تيسير حركة التجارة وتسهيل حركة السياحة والسفر دعماً للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، كما عززت هذه الابتكارات إمكانيات وقدرات الدائرة على حماية المجتمع من خلال تطوير افضل أنظمة المعاينة والتفتيش الذكية القادرة على التصدي لكافة محاولات التهريب.

جوائز

وتوجت هذه الإنجازات بحصول جمارك دبي على 150 جائزة محلية وإقليمية ودولية في الابتكار. وأضافت الدائرة أخيراً إلى سجل جوائزها في الابتكار جائزة المؤسسة الأولى على مستوى العالم في مؤشر التصنيف البلاتيني لجوائز الأفكار البريطانية في دورة 2021 - 2022 جائزة المؤسسة الجمركية الرائدة الأولى في مجال الابتكار على مستوى العالم 2023 والمؤسسة الرائدة الأولى في مجال الابتكار على مستوى الدولة والشرق الأوسط 2023. كما حصلت الدائرة على أول أيزو للابتكار للعام 2023 من شركة TUV العالمية.

وأكد أن هذه الإنجازات تحققت بفضل القيادة العليا التي أسست بيئة الابتكار المحفزة، والتي طورتها الدائرة لتحفيز الموظفين على تقديم أفضل الأفكار والابتكارات الجديدة، والتي يتم تقييمها لتحديد الأفكار والابتكارات المجدية والقابلة للتطبيق لتحويلها إلى مراحل التطوير والتنفيذ وصولاً إلى تحويلها لتطبيقات فعلية ضمن تقنيات وآليات العمل في الدائرة.

وأوضح أن جمارك دبي تحرص على توظيف تقنيات الابتكار الحديثة لتطوير العمل الجمركي، حيث يتم استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأجهزة التعلم الآلية، بالإضافة إلى البرامج الذكية وتقنيات الواقع الافتراضي في تطوير عمليات التفتيش الجمركي ولإنجاز كافة العمليات الجمركية والارتقاء بمستوى التدريب الجمركي، ما يؤدي إلى تحقق تقدم كبير في قدرة الدائرة على الإنجاز السريع وفائق الجودة في الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين ويساهم في تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي لزيادة قدرتها على جذب واستقطاب التجارة والاستثمار من كافة أنحاء العالم، حيث تشارك الدائرة من خلال هذه الابتكارات مشاركة فاعلة في حماية المجتمع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز