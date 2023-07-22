منتدى ناجح لـ«كارفور» حول استدامة سلاسل التوريد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، التي تملك وتدير«كارفور» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، نجاح منتدى استدامة سلاسل التوريد الذي عقدته تحت عنوان «معاً نحو مستقبل أفضل»، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وغرفة دبي للتجارة.

وشهد المنتدى مشاركة نحو 13 مورداً بارزاً في مجال السلع سريعة الاستهلاك. ونجح في تحقيق مستويات غير مسبوقة من التعاون من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في اعتماد أفضل ممارسات الاستدامة وإيجاد وتحديد حلول طويلة الأجل.

وتضمنت فعاليات المنتدى تشكيل أربع مجموعات عمل تُعنى بمناقشة 4 ركائز أساسية هي: المناخ والمياه، الاقتصاد الدائري، تحسين المنتجات، والنهوض بالمجتمعات، والتي تتماشى مع أجندة الاستدامة الخاصة بكل مورّد.

وشكلت هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع دلالة واضحة على التزام كل طرف من الأطراف المشاركة في تضمين الاستدامة في سلاسل القيمة الخاصة بهم وتعزيز تجربة العملاء.

كما تخلل المنتدى انعقاد ورشتي عمل، جرى خلالهما تحديد التحديات الرئيسية التي تحول دون تحقيق النجاح عبر الركائز الأربع، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي يجب التغلب عليها إلا أن هذه التحديات لم تثنِ المجموعات المشاركة عن العمل على وضع أهداف طموحة.

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