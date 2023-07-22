تعاون لتقديم حلول لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دي اتش ال جلوبال فورواردينج للخدمات اللوجستية»؛ التعاون مع شركة إنفيروسيرف، المتخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تهدف إلى تحويل حلول إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية.

وسيسهم مركز التميز في المركبات الكهربائية والبطاريات التابع لشركة دي اتش ال، في المنطقة الحرة بجبل علي، والذي يعد أول مركز لوجستيات المركبات الكهربائية والبطاريات في المنطقة، في تيسير التدفق الدائري لبطاريات المركبات الكهربائية، حيث يتم جمع المنتجات المستعملة لاستعادتها، وربط الأسواق، وتوفير الشفافية عبر سلسلة القيمة الدائرية.

ومن جهة أخرى تسهم خبرات إنفيروسيرف في إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية عمليات متقدمة لاستخراج المواد القيمة من البطاريات المستهلكة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة الأخرى، والتي يمكن إعادة استخدامها كمواد خام في دورات الإنتاج المستقبلية.

يمثل هذا التعاون خطوة هامة نحو تحقيق مستقبل أكثر نظافة واستدامة لصناعة المركبات الكهربائية في المنطقة.

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