مجموعة المسعود: ملتزمون بأهداف الأمم المتحدة للاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «مجموعة المسعود» التزام المجموعة الثابت بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات.

وأطلقت المجموعة أول تقرير لها حول الاستدامة تحت عنوان «تحديد معالم الريادة في مجال الاستدامة». وقال مسعود المسعود، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نتشرف بمواءمة استراتيجياتنا مع الرؤى الطموحة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتوافقها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

وقال ميراج حسين، رئيس دعم الشركات والموارد البشرية في «مجموعة المسعود»: «يتجلى التزامنا بالاستدامة في خفض استهلاكنا للطاقة، وتحسين الممارسات ذات الصلة بإدارة النفايات، وإطلاق مشاريع مثل تطوير أولى محطات شحن السيارات الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية على مستوى الدولة. وتجسد الخطوات التي نتخذها أهمية الجهود الملموسة التي نتبناها لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية».

وأضاف: «نؤمن بأهمية الجهود التعاونية في معالجة تحديات التغيرات المناخية، وبضرورة التعاون لاستشراف مستقبل أكثر استدامة».

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