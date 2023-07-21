دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتنظيم الفعاليات

المصدر: دبي - البيان

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أشاد موقع «إيكونوميك تايمز» الهندي بنجاح دبي في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للأعمال العالمي وريادتها في الاستثمار بالتكنولوجيا والابتكار، مع تأكيد التزامها بالاستدامة، وهي عوامل تساهم جميعها في تعزيز دبي لجاذبيتها وجهة عالمية لمنظمي الفعاليات.

وأكد الموقع أن الإمارة أظهرت نجاحاً كبيراً في فهم احتياجات مجتمع الأعمال المحلي والدولي المتنوعة، وبناء شبكة علاقات قوية، وإنشاء هوية مميزة للعلامة التجارية، مما يمكن من ازدهار صناعة الأحداث الديناميكية بدبي؛ كما توفر الإمارة نظاماً بيئياً تمكينياً قائماً على الابتكار.

وفي تقرير موسع للموقع بعنوان «لماذا أصبحت دبي مركزاً عالمياً جذاباً للفعاليات بعد ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً عالمياً»، قال الموقع «حققت دبي، المركز التجاري والمالي العالمي، نجاحاً كبيراً في مسيرتها لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للفعاليات، حيث استضافت بنجاح أحداثاً بارزة مثل معرض إكسبو 2020، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد استقطب المعرض العالمي مشاركين من 192 دولة، كما تنظم بنجاح معرض جيتكس جلوبال، وآراب هيلث، وسوق السفر العربي وغيرها الكثير. وبحسب التقارير، تهدف دبي كذلك لاستضافة 400 حدث اقتصادي عالمي سنوياً بحلول عام 2025.

مركز دبي التجاري

على الجانب الآخر؛ أكد ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، أن هناك أسباباً متعددة لنجاح دبي لكن يأتي في مقدمتها مركز دبي التجاري العالمي الذي يلعب دوراً أساسياً في تطوير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

وأضاف: «منذ افتتاحه في 1979، استضاف مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 5000 فعالية في نطاق واسع من الصناعات والقطاعات العالمية مثل التكنولوجيا، والابتكار، والرعاية الصحية، والطاقة، والاستدامة، والعقارات، والبناء، والتجارة والنقل والغذاء والضيافة».

وأوضح: «هناك عامل آخر رئيسي يتمثل في تعامل الإمارة الفعال مع جائحة كورونا والتعافي السريع الذي حققته دولة الإمارات»، مشدداً على أن «الاستجابة السريعة والتعامل مع الجائحة من قبل حكومة دبي، جنباً إلى جنب مع دور مركز دبي التجاري العالمي في قيادة قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، مكنا دبي من أن تكون أول مدينة على مستوى العالم تستضيف حدثاً رئيسياً أثناء الوباء، وتلعب دوراً رائداً في نهضة الصناعة العالمية، مع اكتساب ثقة الزوار ومنظمي الأحداث طوال عام 2021».

وأشار الموقع إلى مواصلة مركز دبي التجاري العالمي النجاح في استضافة الفعاليات، وقال: «يتضح نجاح مركز دبي التجاري العالمي في استضافة فعاليات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في إحصائياته لعام 2022، حيث استضاف 244 فعالية، وكان 40% من الزوار دوليين، و72% من العارضين دوليين من 184 دولة».

وقال: «لم تبرز هذه النتائج نجاح دبي في تجاوز مستويات التعافي العالمية لسياحة الأعمال فحسب، بل أكدت أيضاً ريادتها كعاصمة عالمية لصناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، حيث تم اختيار دبي الوجهة الأولى في العالم لاجتماعات الجمعيات من قبل الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات(ICCA)».

النجاح يتواصل

كما نجحت دبي خلال النصف الأول من 2023، في الحصول على الموافقة على استضافة أكثر من 143 مؤتمراً وفعالية مختلفة، مع زيادة كبيرة بنسبة 44% على أساس سنوي، مما يؤكد على الصورة العالمية المتنامية للإمارة، مع الوضع في الاعتبار أن جذب هذه الفعاليات يتوقع لها أن تجتذب ما يزيد على 90 ألف زائر إضافي إلى دبي.

نهج مستقبلي

وشدد الموقع على أن نهج التفكير المستقبلي في دبي والبنية التحتية الداعمة يخلق بيئة مثالية لأحداث التكنولوجيا المستقبلية، فمدينة إكسبو دبي، مثلاً، تعمل كنظام بيئي، حيث تزدهر الأفكار المبتكرة وتزدهر أوجه التعاون.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في «مدينة إكسبو دبي»: «منذ البداية، كنا ملتزمين باستضافة معرض إكسبو العالمي، لما يحققه من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأمد».

وأوضحت «إن استضافة معرض إكسبو وضعت معايير جديدة، وعززت جهود المساواة بين الجنسين، وسهلت إمكانية الوصول لأصحاب الهمم، مع خلق فرص العمل، ورفع المهارات، ونمو اقتصاد المعرفة».

وأشارت قائلة: «رغم حالة عدم اليقين بشأن كورونا، سجل إكسبو 2020 دبي أكثر من 24 مليون زيارة، مع نجاح بارز لمبادرات مميزة، مثل برنامج إكسبو لايف للابتكار وبرنامج إكسبو سكول، حيث تدعم هذه المبادرات المشاريع التي تعمل على تحسين حياة الناس أو الحفاظ على كوكب الأرض، وتعزز روح الاكتشاف والتعلم، وتلهم الأجيال القادمة».

وختمت بالقول «إن مدينة إكسبو دبي، وفي العام الأول منذ إطلاقها، تطورت كثيراً وتحولت إلى مجتمع نابض بالحياة للعيش والعمل والزيارة».

موقع استراتيجي

ونقل الموقع عن محمد سليم، الرئيس المؤسس لشركة «تريسكون» قوله: «ما يجعل دبي جذابة للغاية كوجهة للفعاليات، هو موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة إلى الاتصال، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والعروض السياحية الواسعة، حيث تعد الإمارة مركز أعمال عالمياً، جنباً إلى جنب لأنها مركز مزدهر للتكنولوجيا والابتكار مستقبلاً».

وأضاف سليم: «القائمون على الإمارة عينهم على المستقبل مع تركيز قوي على قطاعات مثل «الفينتيك»، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والطاقة المتجددة».

أهداف واضحة

وأضاف سليم: «من الضروري تحديد أهداف ومعالم واضحة تتماشى مع مكانة دبي مركز أعمال عالمياً»، مشدداً على أهمية فهم الجمهور المستهدف، وإجراء أبحاث سوقية شاملة، واكتساب نظرة ثاقبة على الملامح الديموغرافية المتنوعة، والاهتمامات، وتوقعات الحضور، والتي تمكن هذه المعرفة المنظمين من تنظيم أحداث مخصصة تلبي متطلبات محددة وتقدم تجارب استثنائية»، مسلطاً الضوء على «تبني الإمارة للتكنولوجيا والابتكار اللذين يلعبان دوراً حيوياً في نجاح الأحداث، وأهمية استثمارات دبي في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين».

إنجازات وجوائز

وختم الموقع بالتأكيد على «أن إنجازات دبي في مختلف المجالات تعزز جاذبيتها كوجهة للفعاليات، ففي عام 2023، احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في جوائز اختيار المسافرين على موقع تريب أدفايزر 2023». كما «تم تصنيف المدينة على أنها أكثر المدن أماناً في العالم وفقاً لبيانات النصف الأول من عام 2023 الصادرة عن Numbeo، وتم تصنيفها في المرتبة الأولى في العالم العربي لتقديمها أكثر الفرص الاقتصادية للمستثمرين والمقيمين من خلال تقرير المواطنة العالمية 2023، جنباً إلى جنب مع احتفاظها بالمركز الأول لجذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022، وفقاً لأحدث البيانات من تقرير فاينانشال تايمز ماركتس».

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