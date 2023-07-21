«ألف للتعليم» تجري محادثات أولية لطرح أسهمها في الإمارات

المصدر: أبوظبي – بلومبرج

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تدرس «ألف للتعليم»، وهي شركة لتكنولوجيا التعليم مقرها أبوظبي، طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في الإمارات مع زيادة عدد الطلاب المسجلين، بحسب «بلومبرج» نقلاً عن أشخاص على دراية بالأمر.

أجرت الشركة -التي أسست في سنة 2015 - محادثات أولية مع المستشارين في شأن الإدراج المحتمل، وقد تُطرح أسهمها بحلول العام المقبل، حسب ما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المعلومات.

وأضافوا إن المناقشات ما تزال في مرحلة مبكرة، وقد تقرر «ألف للتعليم» في نهاية المطاف عدم اتخاذ خطوة الطرح العام.

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