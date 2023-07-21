تعاون بين «نتورك إنترناشيونال» و«ميشي باي» للدفع الذاتي بالهواتف

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع «ميشي باي» «MishiPay»، المزود لتكنولوجيا الدفع الذاتي عبر الهاتف الذكي، وذلك لتزويد تجارها بحلول الدفع الذاتي المبتكرة المصممة حصرياً لمتاجر التجزئة في دولة الإمارات.

وتوفر «ميشي باي» تقنية تطبيقات قائمة على المتصفح، حيث يمكن الآن للمتسوقين من المتاجر أخذ السلعة أو المنتج، الذي يرغبون في شرائه، ومسح الرمز الشريطي باستخدام هواتفهم الذكية، ودفع ثمنها في التطبيق، ثم المغادرة بكل بساطة، لا داعي للانتظار: فقط امسح وادفع وانطلق.

من خلال واجهته التلقائية السهلة،وإمكانات المسح المتقدمة يوفر الحل تجربة تسوق سلسة، وخالية من المتاعب، مما يحدث نقلة نوعية في طريقة تفاعل العملاء في عالم البيع بالتجزئة.

ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق فوائد كبيرة لتجار التجزئة لدى «نتورك إنترناشيونال» في دولة الإمارات، بما في ذلك متاجر التجزئة الفاخرة، ووكالات السفر، والمتاجر الصغيرة، ومطاعم الخدمة السريعة، وغيرها الكثير. وستركز «نتورك إنترناشيونال» بشكل مبدئي على تزويد تجارها بحل «ميشي باي» للدفع الذاتي، عبر الهواتف الذكية.

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