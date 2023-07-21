«إي أي أتش إثمار» تستحوذ على حصة في «نيرفانا القابضة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت كل من إي أي أتش إثمار الدولية القابضة، ونيرفانا القابضة، عن استحواذ استراتيجي على حصة في شركة نيرفانا القابضة.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش: «يُسعدنا الإعلان عن الاستحواذ على حصة استراتيجية في نيرفانا، حيث تأتي كونها خطوة مهمة وأساسية في تعزيز قطاع السياحة بإمارة أبوظبي، وتثني على خطط الشركة المستقبلية، وهو ما سينعكس بشكل ملحوظ في العديد من المشاريع في هذا القطاع مساهماً بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الوطني، ويساعد في خلق فرص عمل للشباب الإماراتي، ضمن القطاع السياحي».

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