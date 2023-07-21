5.7 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية خلال الأسبوع

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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استقطبت أسواق المال المحلية قرابة 5.7 مليارات درهم كسيولة مباشرة من تداولات أسهمها ليكون الأسبوع الماضي الأقل خلال يوليو الجاري في حجم السيولة التي حققتها الأسهم مقارنة بحوالي 9 مليارات درهم في الأسبوع الثاني من الشهر وحوالي 8.8 مليارات في الأسبوع الأول.

تراجع

وشهدت جلسات الأسبوع تراجعاً نسبياً لأسواق المال لينخفض مؤشر سوق دبي المالي بحوالي 0.6 % عن الأسبوع السابق. واستقر مؤشر السوق عند معدل 3983 بنهاية جلسات أمس مقابل 4009 نقاط سجلها المؤشر في الأسبوع السابق.

كما أغلق سوق أبوظبي على تراجع قدره 0.4 %، ليسجل المؤشر 9629 نقطة مقابل 9671 نقطة في الأسبوع السابق.

وطبقاً لتوزيع السيولة، فقد بلغت في سوق دبي المالي حوالي 1.5 مليار درهم، مقارنة بحوالي 3.5 مليارات درهم في الأسبوع السابق و3.3 مليارات درهم خلال الأسبوع الأول من الشهر. كمنا تراجعت بسوق أبوظبي إلى 4.2 مليارات درهم مقابل 5.5 مليارات في الأسبوع السابق.

ووفق بيانات الأسواق تباينت حركة التداولات على مدار جلسات الأسبوع، حيث حقق الأسواق نشاطاً ملحوظاً خلال جلسات يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تجاوز سوق دبي المالي 4018 نقطة مع نشاط العديد من أسهم القطاعات الصناعية والقطاعات المالية والطاقة والعقارات والمجموعات الاستثمارية والخدمات. كما وصل سوق أبوظبي منتصف الأسبوع إلى 9681 نقطة، فيما شهدت جلستا الأربعاء والخميس هبوط المؤشرات ليتراجع المؤشر العام مقارنة بنتاج الأسبوع السابق.

تدولات

وبالنسبة لتداولات أمس، فقد أغلق سوق دبي على تراجع قدره 0.03% بينما حققت الأسهم 177.4 مليون درهم عبر 6418 صفقة، وكان سهم «دبي للمرطبات» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.7 % تلاه سهم «بنك السلام» بنسبة 2.48 % ثم سهم «املاك» بنسبة 1.3 % و«دبي الإسلامية للتأمين» بنسبة 1.29 % ثم سهم «دو» 1.1 %.

وفي أبرز تراجعات سوق دبي، فقد انخفض سهم «دار التكافل» 6.71 % وسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.66 % وسهم «مصرف عجمان» 2.7 %، إلى جانب «دبي المالي» بنسبة 1.82 % وسهم «الاثمار القابضة» 1.4 %.

كما تراجع سوق أبوظبي بدوره بنسبة 0.374 % في تداولات أمس ليغلق عند 9629 نقطة. وحققت الأسهم حوالي 856 مليون درهم عبر 11.8 ألف صفقة. وقد ارتفع سهم «فودكو» 12.3 % ثم سهم «غذاء القابضة» بنسبة 8.5 % ثم «الإمارات للتأمين» بنسبة 6.5 % بينما حقق «أبوظبي للتكافل» نسبة 3.05 % ثم سهم «الصير للمعدات» 2.8 %.

وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضاً، فقد تراجع سهم «الخليج الطبية» بنسبة 9.95 % ثم سهم «هيلي»9.9 % و«شيميرا فوتسي» بنسبة 3.65 وسهم «الفا أبوظبي» 1.9% وسهم «منازل» بنسبة 1.7 %.

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