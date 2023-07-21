رضا المستهلكين في الإمارات يتجاوز المتوسط العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير «تولونا» الفصلي لقياس اتجاهات المستهلكين أن المقيمين في الإمارات يظهرون رضاً عاماً أعلى تجاه حياتهم الحالية وتفاؤلاً أكبر بشأن مستقبلهم مقارنة بالمتوسط العالمي.

ووجدت الدراسة أن المشاركين في الإمارات أبلغوا عن رضا عام عن الحياة بنسبة 59%، متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 47 %. وبالمثل، فيما يتعلق بالتفاؤل في المستقبل، أعرب المشاركون في الإمارات عن معدلات بلغت 65 % في حين بلغ المتوسط العالمي 44 %.

وأصدرت «تولونا»، المزود العالمي لأبحاث السوق ورؤى المستهلكين والحلول التكنولوجية، النسخة 22 من التقرير الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين، الذي يقدم مدخلاً مثيراً للاهتمام حول المشهد الاستهلاكي المتغير في الشرق الأوسط. وتناول التقرير الأخير آثار تكاليف المعيشة، والسياق العالمي، ومخاوف الاستدامة، وسلط الضوء على تأثيرها على عادات التسوق لدى المستهلكين وعلاقتهم بالعلامات التجارية.

تركيز

وركز التقرير بشكل كبير على سلوك العلامة التجارية المسؤول بيئياً واجتماعياً. وكشفت نتائج البحث أن نسبة كبيرة من المشاركين في الإمارات يعبرون عن تفضيلهم القوي للعلامات التجارية المخلصة والأصيلة والملتزمة بإفادة البيئة والمجتمع. ومن الجدير بالذكر أن 29 % من المجيبين العالميين يحظون بالأولوية للعلامات التجارية المسؤولة اجتماعياً وبيئياً في الإمارات مقارنة بـ 26 % من المشاركين العالميين.

علاوة على ذلك، سلط التقرير الضوء على أن رفض الاستثمار في منتج ما بسبب تأثيره الضار على الاستدامة هو موقف يتبناه 29 % في الإمارات مقابل 22 % على مستوى العالم. وبالمثل، توقف 25 % في الإمارات عن استخدام العلامة التجارية بسبب الأنشطة البيئية والاجتماعية السلبية مقارنة بـ 16 % على مستوى العالم.

وقال جورج عكاوي، مدير حسابات المؤسسات ورئيس مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في تولونا: «يتوقع المستهلكون في الشرق الأوسط أن تتماشى العلامات التجارية مع قيمهم وأن تظهر التزاماً حقيقياً بالاستدامة. إنهم يبحثون بنشاط عن علامات تجارية صادقة وأصيلة، ولديها سياسات تفيد البيئة والمجتمع، وتكرس جهودها للحد من استخدام العبوات البلاستيكية والورقية. بالإضافة إلى ذلك، يرغب المستهلكون في الشرق الأوسط في الحصول على منتجات وخدمات تساهم بشكل فعال في إحداث تغييرات بيئية واجتماعية».

وتشكل تكاليف المعيشة أبرز تحديات المستهلكين في الإمارات ، حيث أقر 69 % وبتأثيره على خطط الإنفاق الخاصة بهم. كما سادت المخاوف بشأن الأمن المالي الشخصي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث أعرب 44 % من المجيبين في الإمارات عن قلقهم. ونتيجة لذلك، يخطط المستهلكون في الشرق الأوسط لتعديل عاداتهم في الإنفاق في الأشهر المقبلة. ووجدت الدراسة أن 27 % من المشاركين في الإمارات على استعداد للتخلي عن المنتجات والخدمات الفاخرة، في حين أن 28 % مستعدون لتقليل وتيرة تناول الطعام في الخارج.

ويشير التقرير إلى أن الفاعلية من حيث التكلفة والاستدامة عاملان حاسمان للمستهلكين، مما يؤدي إلى مستوى عال من التجارب مع العلامات التجارية والمنتجات الجديدة. حيث أظهر المشاركون في الإمارات والسعودية ميلاً كبيراً نحو تجربة علامات تجارية جديدة عبر فئات مختلفة، بما في ذلك تجار التجزئة (المتاجر والمنصات عبر الإنترنت)، وشركات الأغذية والمشروبات، ومنتجات التجميل/العناية بالبشرة/مستحضرات التجميل، والإلكترونيات/الهواتف المحمولة/أجهزة التلفزيون.

وفي ضوء هذه النتائج، يجب على العلامات التجارية إعطاء الأولوية للابتكار لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين في قطاعات المنتجات أو الخدمات الفاخرة، والسيارات، والأغذية والمشروبات، والسفر والسياحة. ومن خلال اتخاذ تدابير تتمحور حول الابتكار، يمكن للعلامات التجارية جذب انتباه وولاء المستهلكين في الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز