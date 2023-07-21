9.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في أسبوع 9.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2502 مبايعة بقيمة 8.14 مليارات درهم، منها 378 مبايعة للأراضي بقيمة 3 مليارات درهم، و2124 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.13 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 285 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 363 مليون درهم.أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 175 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 207 مبايعات بقيمة 189 مليون درهم.وعلى صعيد تصرفات أمس، فقد بلغت 2.3 مليار درهم، حيث شهدت دائرة الأراضي تسجيل 691 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 463.46 مليون درهم، و608 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز